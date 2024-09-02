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При каких обстоятельствах мой работодатель может конфисковать мое корпоративное транспортное средство?

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Для получения транспортного средства компании работодателю необходим соответствующий договор.
Для получения транспортного средства компании работодателю необходим соответствующий договор.

При каких обстоятельствах мой работодатель может конфисковать мое корпоративное транспортное средство?

Начав новую работу в компании, вам выдают ключи от служебного автомобиля, который можно использовать как для рабочих поездок, так и для личных. Ноlater на вашего босса просит вернуть машину. Может ли он это сделать?

По словам Питера Майера, специалиста по трудовому праву из Берлина, служебный автомобиль, используемый для личных целей, является неотъемлемой частью вашей общей компенсации наряду с фиксированной зарплатой или бонусом за результаты работы. "В большинстве случаев работодатели не вправе требовать возврата этого служебного автомобиля", - объясняет Майер.

Тем не менее, есть ситуации, когда работодатель может потребовать возврата автомобиля:

  • Условия контракта: трудовой договор или политика компании в отношении служебных автомобилей могут содержать условия, при которых работодатель может изъять автомобиль. По словам Майера, к таким условиям могут относиться, например, длительная нетрудоспособность более шести недель или перевод внутреннего сотрудника на должность с Reduced travel responsibilities.
  • Прекращение трудовых отношений: после прекращения трудовых отношений работодатель также имеет право потребовать возврата служебного автомобиля, особенно если вы были освобождены от трудовых обязанностей. Однако для этого должен быть заключен контракт, поддерживающий немедленное требование работодателя вернуть автомобиль после объявления увольнения, добавляет Майер.

В вашем трудовом договоре нет упоминаний о правилах использования служебного автомобиля?

Если в трудовом договоре нет специальных условий о досрочном возврате служебного автомобиля, сотрудники вправе пользоваться им до конца трудовых отношений, даже во время периода увольнения.

Если работодатель требует возврата служебного автомобиля раньше времени несправедливо и сотрудник подчиняется, Майер указывает, что последний может претендовать на компенсацию. Обычно такая компенсация соответствует сумме налога, уплаченного сотрудником за личное использование автомобиля.

О Питере Майере: эксперт по трудовому праву и член исполнительного комитета рабочей группы по трудовому праву в немецкой ассоциации юристов (DAV).

На основании объяснений Питера Майера, если ваш трудовой договор или политика компании в отношении служебных автомобилей не specify, когда работодатель может забрать автомобиль, вы можете пользоваться им до конца трудовых отношений. Однако если работодатель требует возврата служебного автомобиля раньше времени несправедливо и вы подчиняетесь, вы можете претендовать на компенсацию, равную налогу, уплаченному за личное использование автомобиля.

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