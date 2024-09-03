Правоохранительные органы ведут борьбу с киберзапугиванием: БКА занимается незаконной кибергруппой

В среду БКА объявило, что подозреваемые якобы нацеливались на "легко поддающихся манипуляции или психически слабых людей" для преследования, с целью скомпрометировать и вытеснить их с цифровых платформ. Ранним утром в среду были проведены обыски в более чем 10 жилых домах в Берлине, Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Нижней Саксонии и Бранденбурге.

Во время рейдов БКА удалось изъять различные цифровые носители и инструменты для анализа. Эта группа Бундескриминалистского бюро (БКА) в основном работает в онлайн-пространстве, через интернет-сети.

По данным БКА, тактика, используемая этой группой "Нового мирового порядка", включает подделку экстренных звонков, чтобы направить службы экстренной помощи к домам жертв, как было продемонстрировано в прямых трансляциях. Такой способ запугивания называется "свитинг". Кроме того, подозреваемые подозреваются в попытке украсть личную информацию своих жертв и транслировать ее во время этих прямых трансляций игр, а также использовать hate speech и символы запрещенных организаций.

Это совместное расследование ведется БКА и специализированным отделом киберпреступности, базирующимся в Франкфурте-на-Майне, в Генеральной прокуратуре. Авторитеты выразили свою решимость пресекать любые формы угроз, исключения и hate speech в Интернете.

Обыск в различных жилых домах привел к открытию того, что подозреваемые активно использовали Мeadows онлайн-игровых сообществ для своей деятельности, эксплуатируя уязвимости в этих цифровых пространствах. Впоследствии БКА обнаружило, что эти individuals транслировали украденную личную информацию и hate speech, еще больше травмируя своих целей.

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