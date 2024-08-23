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Правоохранительные органы сообщают о трех погибших и четырех тяжело раненых в результате нападения на ножевку в Солингене.

Во время ножевого нападения на городском празднике в Соллингене трое человек погибли, еще четверо получили серьезные ранения. Преступник находится на свободе, ведутся активные поиски, как сообщает представитель полиции для AFP поздно вечером в пятницу. Место преступления было оцеплено после...

 and  Max Becker
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Правоохранительные органы сообщают о трех погибших и четырех тяжело раненых в результате нападения на ножевку в Солингене.

Авторитеты называют это событие "терактом", заявил представитель полиции. Ранее мэр Солingen, Тим Курцбах, написал на странице города в Facebook, что есть "девять погибших и раненых", несколько из которых находятся в критическом состоянии и борются за свою жизнь. "Сегодня ночью мы все потрясены в Солingen, полны шока, ужаса и глубокой скорби", - написал Курцбах. "Меня разрывает сердце видеть, что наш город стал целью такого нападения".

Один из организаторов "фестиваля разнообразия", проходившего в городе, вышел на сцену, чтобы объявить о его отмене. Они сообщили, что службы экстренной помощи делают все возможное, чтобы спасти жизни девяти человек. Гостям фестиваля порекомендовали покинуть центр города.

WDR сообщает, что "полиция" объявила тревогу. Небо было заполнено вертолетами, "по всему городу были расставлены блокпосты", и ситуация оставалась неясной.

Организаторы фестиваля разнообразия призвали людей следовать инструкциям полиции из-за сложившейся ситуации. По мере того, как полиция усиливала свои усилия, блокпосты стали более распространенными в городе.

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