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Главные темыНовостиСолинджер и другие

Правоохранители заявляют, что Солинджер активно зарезал троих человек, что привело к ранениям восьми других.

В результате ножевого инцидента на городском фестивале в Солінген было установлено, что пострадало восемь человек, а не трое, как сообщалось ранее. По данным полиции в Дюссельдорфе, столице Северного Рейна-Вестфалии, в данный момент насчитывается три погибших и восемь пострадавших, из которых...

 and  Carmen Simpson
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Правоохранители заявляют, что Солинджер активно зарезал троих человек, что привело к ранениям восьми других.

Неопознанный человек начал серию жестоких нападений с ножом поздно вечером в пятницу, около 9:40 PM, согласно сообщениям. В настоящее время правоохранительные органы активно разыскивают преступника, задействовав значительные ресурсы. Они опрашивают tanto жертв, как и свидетелей, чтобы собрать информацию.

Граждан призывают сотрудничать с властями. Любые сведения о преступлении или подозреваемом, а также соответствующие изображения или видео можно передать через портал для сообщений (https://nrw.hinweisportal.de/).

Происшествие произошло во время городского праздника, посвященного 650-летию Золингена, под названием "Фестиваль многообразия". В ответ власти оперативно направили в центр города крупный контингент офицеров, в том числе специализированные подразделения.

Событие классифицируется как "нападение", заявил официальный представитель полиции в столице земли Дюссельдорф. В отличие от сообщений СМИ, она решительно опровергла заявление об инциденте как о "террористической атаке". Она воздержалась от комментариев по поводу слухов о том, что нападавший произнес слова на арабском языке.

Расследование жестокого нападения проводится правоохранительными органами, с акцентом на Золинген и других, кто может иметь относящуюся к делу информацию. Празднование в честь 650-летия Золингена, известное как "Фестиваль многообразия", было прервано этим инцидентом.

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