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Правоохранители задержали пятерых человек из-за обманной схемы Брэда Питта, который обманул двух женщин за $362 000.

Испанские власти задержали пятерых подозреваемых в обмане двух женщин на сумму 325 000 евро ($362 000), выдавая себя за известного актера Брэда Питта в интернете.

 and  Christian Meier
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Правоохранители задержали пятерых человек из-за обманной схемы Брэда Питта, который обманул двух женщин за $362 000.

Десять других лиц находились под пристальным наблюдением во время операции "Бралина", масштабного расследования, охватывающего восемь различных регионов, как сообщалось в публикации Гражданской гвардии в понедельник.

Одна женщина лишилась 175 000 евро ($195 000), а другая - значительной суммы в 150 000 евро ($167 000). Из этой крупной суммы правоохранительным органам удалось вернуть 85 000 евро ($95 000).

Этих жертв подловили на фан-сайте, посвященном Брэду Питту, где мошенники убедили их вложить деньги в совместные инвестиции с актером. Как сообщает полиция, этот трюк удался потому, что преступники тщательно изучили профили жертв в социальных сетях и составили психологический портрет, обнаружив, что обе женщины страдали от депрессии и имели низкую самооценку.

Киберпреступники использовали приложения для мгновенного общения, чтобы связаться с женщинами, в конечном итоге убедив их, что они общаются ни с кем иным, как с самим Брэдом Питтом, который обещал им страстные отношения и светлое будущее вместе.

В конце концов, обе женщины перевели деньги тому, кого они считали Питтом, не подозревая, что их обманывают, пока не обратились в правоохранительные органы.

Расследование показало, что этот обман привел к созданию системы поддельных банковских счетов с использованием поддельных документов. Также были задействованы посредники, которые помогали отмывать деньги через свои банковские счета, получая небольшие платежи в обмен на свою помощь.

Мошенники целенаправленно выбирали этих уязвимых женщин не только в Испании, где проводилась операция, но и по всей Европе, используя глобальный охват интернета. Мир все больше осознает подобные схемы, подчеркивая необходимость образования и бдительности в отношении киберпреступности.

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