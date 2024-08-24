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Правоохранители в лагере беженцев: второй задержанный после нападения в Солингене.

 and  James Williams
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Персонал органов правопорядка патрулирует район инцидента после наступления темноты
Персонал органов правопорядка патрулирует район инцидента после наступления темноты

Правоохранители в лагере беженцев: второй задержанный после нападения в Солингене.

Неопознанный индивидуум совершил нападение на городской праздник в Солingenе, в результате чего трое погибли и восемь других получили ранения, некоторые тяжелые, в пятницу вечером. Полиция начала масштабные поиски подозреваемого.

В субботу вечером в Солингене, недалеко от места происшествия в центре города, прошла полицейская операция в миграционном центре. В ней также участвовали элитные отряды. Ранее был задержан 15-летний подозреваемый по подозрению в связях с подозреваемым.

Исламское государство (ИГ) взяло на себя ответственность за инцидент в Солингене. Согласно пропагандистскому каналу ИГ Амак в Телеграмме, "боевик ИГ" совершил нападение "на христианское собрание в Солингене, Германия" в пятницу вечером. Сообщается, что нападавший хотел отомстить за мусульман в Палестинских территориях и других регионах мира.

Несмотря на заявление Исламского государства, местные власти скептически относятся к его причастности, считая, что мотивом для нападения могла быть внутренняя вражда или другие личные причины. Тем не менее, они исследуют все возможные версии, чтобы добиться справедливости для жертв и их семей.

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