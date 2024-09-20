Правоохранители в Австралии получают доступ к шифрованной коммуникационной платформе Ghost, что приводит к многочисленным арестам.

Задержанный якобы стоящий за приложением Джей Джей Юн Джонг, 32 года, предстал перед судом в Сиднее в среду, ему предъявлены обвинения в участии в преступной организации и получении выгоды от преступной деятельности. Джонг не стал выдвигать ходатайство или просить об освобождении под залог и останется под стражей до следующего слушания дела в ноябре.

За последние несколько дней австралийские правоохранительные органы задержали 38 подозреваемых в результате рейдов в четырех штатах. Одновременно с этим в Канаде, Швеции, Ирландии и Италии также производились аресты. Об этом сообщил заместитель комиссара Австралийской федеральной полиции Иэн Маккартни.

Маккартни заявил, что сотни преступников, в том числе члены итальянской организованной преступности, банд мотоциклистов, организованной преступности из стран Ближнего Востока и корейской организованной преступности, использовали Ghost в Австралии и за рубежом для незаконного импорта наркотиков и подрядных убийств.

С марта австралийская полиция смогла предотвратить 50 потенциальных жертв от травм, похищений или серьезных ранений, отслеживая угрозы в 125 000 сообщений и 120 видеозвонках, как сообщила заместитель комиссара Кирсти Шофилд.

Полиция утверждает, что Джонг создал приложение специально для преступной деятельности в 2017 году.

Австралия присоединилась к всемирной операции, возглавляемой Европолом, направленной против Ghost в 2022 году.

Кол. Флориан Манет, возглавляющий Технический департамент Национального киберкомандования Министерства внутренних дел Франции, заявил в заявлении, выпущенном австралийской полицией, что их команда поставляла технические ресурсы для группы в течение нескольких лет, помогая расшифровывать коммуникации.

Маккартни выразил благодарность французам, сказав, что они предоставили ключ для расшифровки коммуникаций Ghost для австралийских правоохранительных органов.

Австралийским техникам удалось изменить регулярно выпускаемые администратором обновления программного обеспечения, что позволило им заразить устройства и получить доступ к содержимому австралийских устройств, как заявил Маккартни.

"Эффективно, мы заразили устройства, получив доступ к материалам на австралийских устройствах", - сказал Маккартни, также упомянув, что Джонг проживал в доме своих родителей в Сиднее, не имел криминального прошлого и ранее не был замешан в правонарушениях до своего ареста во вторник.

Сообщается, что Джонг использовал сеть перепродавцов, чтобы предлагать настраиваемые смартфоны преступникам по всему миру за 2350 австралийских долларов ($1590), что включало шестимесячную подписку на Ghost и техническую поддержку.

После того, как Австралия присоединилась к всемирной операции, возглавляемой Европолом, направленной против Ghost в 2022 году, французское киберкомандование предоставило решающие технические ресурсы для помощи в расшифровке. Кроме того, австралийской полиции удалось изменить программные обновления и заразить устройства, получив доступ к преступной деятельности в Австралии.

Читайте также: