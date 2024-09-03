Правительство США уменьшает свою долю в Commerzbank

В настоящий момент федеральная администрация владеет долей в 16,49% в Commerzbank через Фонд стабилизации финансового рынка (ФСФР). Как заявила Ева Грунвальд, CEO Федерального агентства, финансовое положение банка показывает устойчивое улучшение с 2021 года, что может свидетельствовать о начале выхода из капитала. Межведомственная рабочая группа определит дальнейшие шаги по продаже акций в подходящее время, как было объявлено.

До этого федеральная администрация не участвовала в нескольких программах выкупа акций Commerzbank, что привело к небольшому увеличению ее доли в банке.

Commerzbank завершил прошлый год с самым большим прибылью за 15 лет. Ее чистая прибыль, будучи вторым по величине банком в Германии, выросла на 55% по сравнению с 2022 годом, достигнув 2,2 миллиарда евро. Доход также вырос более чем на 10%, составив 10,5 миллиарда евро.

Решение федеральной администрации не участвовать в программах выкупа акций Commerzbank привело к увеличению ее доли в капитале. Это может стимулировать большее участие в потенциальных будущих программах продажи акций, что облегчит постепенный выход из капитала.

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