Правительственные планы Мамы Банерджи по масштабной добыче манганового узелка

Канадская компания под названием "The Metals Company" (TMC) планирует начать крупномасштабную добычу полезных ископаемых на дне Тихого океана уже в 2026 году. Об этом объявил CEO компании Джеральд Баррон на форуме тихоокеанских островов в Тонга. Основная цель - извлечь мангановые узлы со дна океана, содержащие не только манган, но и ценные металлы, такие как кобальт, медь и никель - ключевые компоненты в производстве аккумуляторов для электромобилей.

Микронезия, небольшая островная страна, поддерживает TMC в этом начинании. Баррон является частью делегации Микронезии на острове. Тонга и Острова Кука также поддерживают интенсификацию добычи полезных ископаемых на дне океана. Однако Палау, Фиджи и Самоа остаются скептическими и требуют сначала изучить потенциальные экологические последствия.

Международная морская организация (ISA), ответственная за выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых на дне океана, работает над нормативной базой уже более десяти лет. Из-за задержек, к 2023 году страны могут подавать заявки на получение лицензий на добычу полезных ископаемых от имени корпораций.

CEO TMC сводит экологические опасения к панике активистов

Микронезия, площадью всего 20 квадратных километров и населением 12 500 человек, является одной из самых маленьких стран в мире. Эта островная страна претендует на ресурсы дна океана на площади более 70 000 квадратных километров в зоне Кларк-Клипертон. Мангановые узлы, богатые органическим веществом, имеют структуры, подобные зубам акул или китовым костям. В течение миллионов лет микробы откладывают металлы в их ядрах.

Экологические ученые и организации выражают обеспокоенность тем, что добыча полезных ископаемых из этих полиметаллических узлов может навсегда повредить нетронутые морские экосистемы. CEO TMC Баррон отмахивается от этих опасений как от необоснованной паники активистов. Он ожидает растущего интереса к добыче полезных ископаемых на дне океана среди тихоокеанских стран.

Микронезия надеется вернуть былую процветание. В лучшие времена, благодаря добыче фосфатов, она была одной из самых богатых стран в мире по ВВП на душу населения. Однако ресурсы давно истощены, и чрезмерная добыча превратила большую часть острова в безжизненную лунную поверхность.

CEO TMC Джеральд Баррон считает, что экологические опасения по поводу добычи полезных ископаемых на дне океана - это всего лишь паника активистов, так как компания придает высокое значение внедрению ответственных экологически методов добычи при извлечении мангановых узлов. Кроме того, Баррон утверждает, что образование о преимуществах добычи полезных ископаемых на дне океана и ее потенциале для стимулирования экономики стран, подобных Микронезии, является ключевым фактором для наращивания поддержки среди тихоокеанских стран.

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