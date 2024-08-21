Правительственные чиновники: кибератака привела к временному отключению WhatsApp и Telegram в России

Приведенное обоснование было "DDos-атака на российских телеком-операторов". DDoS-атаки, довольно простой способ нарушить работу системы, заключаются в наводнении ее избыточными запросами. По данным Роскомнадзора, атака была успешно отражена, позволив возобновить обычные операции к 15:00. Ни один из преступников не был сразу же задержан.

Кибератаки подобного рода в России нечасты. С начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Кремль ужесточил контроль над интернетом, заблокировав несколько платформ, таких как Facebook, Instagram и X. Эти платформы, однако, все еще можно использовать через VPN-соединения.

YouTube, с другой стороны, не был заблокирован, несмотря на постоянные спекуляции о запрете. Еще до марта 2022 года Роскомнадзор обвинял Google и YouTube в "террористической" деятельности.

Украина, напротив, испытала множество кибер-атак с начала российского наступления. Эти атаки часто были направлены на правительственные веб-сайты. Украинские официальные лица часто обвиняют Россию в их участии, что Москва опровергает.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу ужесточения контроля над интернетом в России, в том числе блокировок платформ, таких как Facebook и Instagram. Европейский Союз также поддерживает Украину в ее обвинениях в частых кибер-атаках, в основном исходящих из России.

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