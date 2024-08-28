Правительственный совет одобрил законодательство по борьбе с болезнями сердца

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (СДПГ) предложил уделить больше внимания сохранению здоровья сердца после согласования кабинетом. "К сожалению, Германия сталкивается с серьезной проблемой - избыточной смертностью от сердечных заболеваний. Высоко время, когда мы все рассмотрим возможность изменения наших привычек, увеличения физической активности и более осознанного выбора пищи", - сказал он.

Не менее важно, по словам Лаутербаха, выявлять и бороться с внутренними факторами риска. "Закон о здоровом сердце" - ключ к достижению этой цели. "С помощью этого закона мы сможем существенно повысить продолжительность и качество жизни в Германии", - подчеркнул министр.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Германии, составляя примерно одну треть всех случаев смерти. По данным Федерального статистического управления, в 2023 году от таких заболеваний умерло около 348 000 человек. Министерство Лаутербаха ссылается на исследования, согласно которым до 70% этих заболеваний можно отнести к нездоровому образу жизни - плохому питанию, недостатку физической активности, курению и чрезмерному потреблению алкоголя.

В 2020 году сердечно-сосудистые заболевания обошлись немецкой системе здравоохранения почти в 57 миллиардов евро.

Акцент Лаутербаха на изменении привычек и пищевых выборов направлен на решение проблемы избыточной смертности от сердечных заболеваний в Германии. Чтобы существенно повысить продолжительность и качество жизни в Германии, необходимо реализовать "Закон о здоровом сердце".

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