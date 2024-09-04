- Правительственный чиновник искажает историю электромобиля Volkswagen: его курс правильный

Оlaf Ляйс, министр экономики Нижней Саксонии, согласен с акцентом Volkswagen на электромобилях, несмотря на ужесточение мер по сокращению затрат. По словам Ляйса, члена партии СДПГ, трансформация часто проходит через взлёты и падения, и мы сейчас переживаем низкий период, который особенно сложен. Тем не менее, Ляйс считает, что путь к электромобильности верный.

В отличие от этого подхода Ляйс считает, что прекращение инноваций и продление срока продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания может быть ошибкой, в конечном счёте приведя к тому, что мы отстанем. Он ясно заявил, что это было бы неправильным шагом.

Ляйс подчёркивает важность этого вопроса, упомянув о потенциальном влиянии на сотни тысяч рабочих мест.

Он также поддерживает идеи федерального министра экономики Роберта Хабека (Зелёные) о стимулировании продаж электромобилей с помощью рыночных стимулов. Ляйс отмечает, что такие меры могут стимулировать продажи. Недавно регистрация новых электромобилей в Германии значительно сократилась после приостановки правительственных субсидий.

Говоря о роли Volkswagen в Нижней Саксонии и Германии, Ляйс подчёркивает её огромное значение. Volkswagen, будучи крупнейшим промышленным работодателем в Нижней Саксонии, несет ответственность за сотни тысяч прямых и косвенных рабочих мест по всей Германии, а также играет важную роль в инновациях и устойчивом будущем.

Основной целью Ляйса как министра экономики является гарантия того, что сайты Volkswagen в Нижней Саксонии не только выживут, но и процветают. Он хочет обеспечить устойчивую занятость tanto внутри Volkswagen, как и в его цепочке поставок, и сохранить автомобильную промышленность в качестве основной отрасли в Нижней Саксонии. У Volkswagen есть шесть сайтов в Нижней Саксонии: Вольфсбург, Ганновер, Брауншвейг, Эмден, Зальцгиттер и Оснабрюк.

В понедельник Volkswagen сообщил, что не может исключить закрытие завода в Германии или сокращение рабочих мест по operationalным причинам. Компания не предоставила дополнительной информации о своих планах по сокращению затрат во время встречи с рабочими в Вольфсбурге.

Несмотря на сложный низкий период в переходе к электромобильности, Ляйс считает, что сосредоточение на этом пути критически важно, так как прекращение инноваций может привести к тому, что мы отстанем. Кроме того, Ляйс подчёркивает потенциальное влияние этого перехода на фокусировку на сотни тысяч рабочих мест в автомобильной промышленности.

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