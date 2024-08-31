Правильные методы эффективного избавления от лекарств

У вас осталось просроченное средство от кашля с прошлой зимы? Или, может быть, у вас есть неиспользованные таблетки от давления в аптечке?

Вы хотите избавиться от этих остатков, но хотите сделать это экологически правильно. Казалось бы, смыть их в унитаз или раковину — простой выход, но это может привести к неожиданным проблемам для окружающей среды. Аптечная палата Нижней Саксонии не рекомендует этот метод. Даже пустые флаконы от лекарств не следует промывать перед утилизацией.

Почему смывать — плохая идея?

Причина в том, что активные вещества в лекарствах могут попасть в водный цикл через сточные воды. Как только они попадают в водный цикл, они могут вызвать нежелательные последствия в различных местах. Например, в очистных сооружениях: остатки антибиотиков могут навредить бактериям, используемым для очистки сточных вод, как сообщает Аптечная палата.

Активные вещества также могут перемещаться через водный цикл и попадать в водоемы, где они могут накапливаться в растениях и животных, которые там живут. Например, это может повлиять на размножение водных насекомых.

Так как же правильно утилизировать лекарства?

Наилучший способ утилизации может варьироваться в зависимости от вашего местоположения, так как правильная утилизация лекарств регулируется на местном уровне. Вы можете узнать конкретные правила для вашей области на сайте "www.arzneimittelentsorgung.de".

Во многих городах и общинах лекарства можно выбросить в обычный бытовой мусор. Однако это не везде так. Например, в Берлине таблетки, мази и т. д. следует утилизировать с помощью специальных машин для сбора опасных отходов или в центрах утилизации с пунктами приема опасных отходов, как указано на портале.

Одно, что верно везде: картонные коробки и вкладыши от лекарств следует выбрасывать в бумажный мусор.

Вы знали? Вы также можете отнести свои просроченные или неиспользованные лекарства в ближайшую аптеку. Многие аптеки предлагают профессиональные услуги утилизации, как сообщает Аптечная палата Нижней Саксонии. Однако они не обязаны это делать.

При утилизации просроченных или неиспользованных лекарств следует учитывать окружающую среду, так как активные вещества могут отрицательно влиять на работу очистных сооружений и причинять вред бактериям, используемым для очистки сточных вод. Кроме того, если эти вещества попадают в водоемы, они могут накапливаться в растениях и животных, что потенциально может повлиять на их размножение.

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