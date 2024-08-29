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Правая партия AfD удерживает лидерство над правоцентристским CDU перед выборами

До выборов в Ланде Тюрингия опрос показывает, что АФД, считающаяся явным праворадикальным экстремизмом властями конституционной защиты, находится в лидерстве. АФД получила 29% голоса в опросе, опубликованном в четверг группой исследований выборов для ZDF, что является незначительным снижением...

 and  Anthony Ross
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Правая партия AfD удерживает лидерство над правоцентристским CDU перед выборами

Текущая правящая коалиция, возглавляемая премьер-министром Бодо Рамеловом, состоит из Левых, СДПГ и Зеленых, но их поддержка упала до 13% против 18% для ранее не представленного альянса "Бündnis Sahra Wagenknecht" (SWB). СДПГ остается на уровне шести процентов.

Зеленые находятся на грани не представления в ландтаге Эйфурта с четырех процентами, а остальные партии вместе набрали семь процентов, увеличившись на один пункт, в том числе и СВП, который вряд ли попадет в ландтаг. Коалиция из ХДС, SWB и СДПГ является tanto математически, как и политически возможной. Другие варианты большинства считаются маловероятными.

Согласно опросу, проведенному Forschungsgruppe Wahlen среди 1859 избирателей в Тюрингии с понедельника по четверг, 29% все еще не определились со своим голосом на выборах в воскресенье.

Несмотря на минимальные шансы на победу, 39% все еще поддерживают Рамелова в качестве будущего премьер-министра. 21% предпочитают Воигта, а 15% поддерживают кандидата от AfD, Йёрка Хёкке.

Выборы в ландтаг приближаются, и ХДС, SWB и СДПГ рассматривают возможность создания коалиции, что делает такой сценарий tanto математически, как и политически возможным. Однако, если текущие тенденции продолжатся, Зеленые могут не получить достаточно голосов, чтобы быть представленными в ландтаге.

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