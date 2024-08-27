Пожар в лесах на юго-востоке Бразилии был под контролем.

В обширном сельскохозяйственном регионе с прошлого четверга было зарегистрировано около 2700 пожаров. Более 40 городских районов находятся под наивысшим уровнем опасности. Для подавления пожаров Бразилия направила военные самолеты. По данным властей, более 20 000 гектаров земли были уничтожены из-за лесных пожаров.

Данные Национального института космических исследований Бразилии (INPE) показывают, что в августе в Сан-Паулу было зафиксировано 3480 отдельных очагов пожара, что является самым сложным августом с 1998 года. Количество лесных пожаров более чем удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Многие лестные пожары продолжают бушевать в бразильском регионе Амазонии.

Правительство Бразилии, в частности Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE), внимательно следит за масштабами лесных пожаров. Для управления лесными пожарами в Сан-Паулу местные власти объявили чрезвычайное положение.

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