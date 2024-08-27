Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиНаименование органа

Пожар в лесах на юго-востоке Бразилии был под контролем.

После нескольких дней борьбы с лесными пожарами в бразильском штате Сан-Паулу ситуация, по словам властей, взята под контроль. Как сообщили местные СМИ, губернатор Тасисиу де Фрайтас объявил в понедельник, что больше пожаров не зарегистрировано. В ожидании засухи военные и пожарные по-прежнему...

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Пожары бушуют в лесах бразильского региона Сан-Паулу
Пожары бушуют в лесах бразильского региона Сан-Паулу

Пожар в лесах на юго-востоке Бразилии был под контролем.

В обширном сельскохозяйственном регионе с прошлого четверга было зарегистрировано около 2700 пожаров. Более 40 городских районов находятся под наивысшим уровнем опасности. Для подавления пожаров Бразилия направила военные самолеты. По данным властей, более 20 000 гектаров земли были уничтожены из-за лесных пожаров.

Данные Национального института космических исследований Бразилии (INPE) показывают, что в августе в Сан-Паулу было зафиксировано 3480 отдельных очагов пожара, что является самым сложным августом с 1998 года. Количество лесных пожаров более чем удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Многие лестные пожары продолжают бушевать в бразильском регионе Амазонии.

Правительство Бразилии, в частности Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE), внимательно следит за масштабами лесных пожаров. Для управления лесными пожарами в Сан-Паулу местные власти объявили чрезвычайное положение.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Французское правительство: резолюция еще не принята Макроном
Главные темы

Французское правительство: резолюция еще не принята Макроном

Во Франции, похоже, нет немедленного решения по созданию новой администрации. Президент Эмманюэль Макрон во вторник отозвал свою поддержку от правительства, поддерживаемого левонаправительной коалицией НФП, выразил намерение сотрудничать с лицами, заинтересованными в благополучии нации. Он...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Украина вводит ротационные отключения в различных районах после российского наступления....
Главные темы

Украинцы приспособились к постоянным отключениям электроэнергии. Однако, холодная, тёмная зима приближается.

Украинцы приспособились к постоянным отключениям электроэнергии. Однако, холодная, тёмная зима приближается. Начало дня выдалось хлопотным для нее, проживающей в Житомыре, западнее Киева. Будучи удаленным работником, она полагается на электричество для выполнения своей работы, и отключение электроэнергии означает остановку производительности. Однако жизнь в условиях войны дала ей другой взгляд на вещи.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Расходы на вакцинацию в Германии покрываются медицинским страхованием для девочек и...
Главные темы

Недостаточное использование вакцины против ВПЧ остается распространенным явлением

Недостаточное использование вакцины против ВПЧ остается распространенным явлением Вирус папилломы человека (ВПЧ), который часто передается половым путем, является распространенной проблемой среди сексуально активных людей во всем мире. Институт Роберта Коха (RKI) сообщает, что почти каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с ВПЧ, и существует более 200 различных типов

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Шольц и Мерц ведут дискуссии в парламенте в июне в Бундестаге
Главные темы

Шолц и Мерц готовы сотрудничать по вопросам иммиграционной политики - конкретные повестки дня не определены

Оlaf Шольц, федеральный канцлер, представляющий СДПГ, и Фридрих Мерц, лидер оппозиции от ХДС, выразили готовность сотрудничать в matters миграции после ножевого инцидента в Солінгене. После их обсуждения в канцелярии вчера они не сразу представили конкретные планы. Мерц предложил изучить...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно