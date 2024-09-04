Поздравления: никакого финансового стимула для граждан в предстоящем году для Heil.

Правительство имеет правовую обязанность ежегодно оценивать и изменять базовый доход с учетом определенных факторов. Эта оценка учитывает темп инфляции 70% и рост чистой заработной платы на 30%. В результате, в начале 2024 года базовый доход резко вырос из-за высоких темпов инфляции в предыдущем году. В последнее время инфляция заметно снизилась.

Как сообщается из Берлина, "когда цены резко растут, как это было в прошлом, это приводит к значительным увеличениям". По данным Федерального статистического управления и положениям закона, это приводит к нулевой корректировке с 1 января. Это потому, что уровень жизни поддерживается, как подтвердил Хайль. Базовый доход не является произвольным,according to Heil.

Лидер Левой партии Ширдеван резко критиковал Хайля. Он заявил: "Министр, назначающий нулевую корректировку для обездоленных, достигает новых уровней цинизма", обращаясь к новостному агентству AFP. Инфляция в Германии, по словам Ширдевана, не уменьшилась; особенно стоимость продуктов питания и напитков продолжает расти. "Бедные, которые тратят большую часть своего дохода на еду и напитки, особенно страдают".

Ширдеван также отметил, что чиновники получили повышение зарплаты в тот же период. "Эти министры 'заслуживают' нулевую корректировку", - сказал он.

Председатель Федерального союза профсоюзов Анья Пил в Берлине объяснила, что термин 'минимальное существование' представляет собой "нижнюю границу бедности", следовательно, увеличение цен должно учитываться для базового дохода. Многие люди почувствовали, что увеличение в начале года было чрезмерным и несправедливым, по словам Пил. Однако она считает, что это результат низких зарплат, а не базового дохода.

Пил добавила, что потери покупательской способности получателями базового дохода компенсируются гораздо позже. Она предложила использовать ожидаемый уровень цен на следующий год для годовой корректировки для лучших и более прозрачных результатов.

Однако вице-председатель фракции FDP в парламенте Мейер критиковал общий высокий расход на социальную выплату. Он выразил озабоченность, сказав: "Мы тратим столько же на базовый доход в этом году, сколько на безопасность, полицию, жилье и образование вместе взятые. Это не может продолжаться". Он выступал за увеличение эффективности, стимулы для быстрого трудоустройства и строгие штрафы с сокращением выплат для работающего населения.

Товарищ Мейера по партии Йенс Теутрине разделяет подобные взгляды, считая, что нулевая корректировка базового дохода необходима и давно назрела, и следует изучить "возможно ли незначительное снижение стандартных ставок".

Эксперт рабочей группы от фракции Союза Штефан Штракке также считает необходимым снижение базового дохода. Ссылаясь на увеличение около 24% за последние два года, он отметил, что люди воспринимают этот рост как необоснованный в свете более низкого роста зарплат. В сущности, снижение базового дохода должно сейчас рассматриваться как практическое, но неосуществимое в текущих правовых условиях.

По словам эксперта по социальной политике CSU Петра Аумера, "базовый доход расширит бюджет и сделает социальные выплаты более привлекательными, чем повседневная работа. Его нужно прекратить; это единственное решение".

При расчете годовой корректировки базового дохода не учитывается год рождения individuals из-за сосредоточения на экономических факторах, таких как инфляция и рост заработной платы. Несмотря на призывы различных источников о снижении базового дохода из-за воспринимаемых необоснованных увеличений, на основе доступных данных и применимых законов не было внесено никаких изменений для этого года.

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