- Потенциальные закрытия и увольнения заводов могут повлиять на экономию VW.

Вольксваген не исключает возможности закрытия заводов и увольнения сотрудников в связи с планами реструктуризации основного бренда. Корпорация объявила, что отказывается от соглашения об обеспечении занятости, которое защищало рабочие места до 2029 года.

В свете сложившейся ситуации совет директоров Volkswagen AG считает, что бренды, находящиеся под их управлением, нуждаются в серьезной реструктуризации. "Даже закрытие автомобильных и компонентных заводов нельзя исключать без немедленных действий", - заявила компания. Также было отмечено, что запланированные сокращения штата через программы досрочного выхода на пенсию и увольнения недостаточны для достижения запланированной экономии.

Компания заявила, что вынуждена отказаться от соглашения об обеспечении занятости, действующего с 1994 года. По их мнению, реструктуризация, основанная исключительно на демографических трендах, недостаточна для внесения необходимых изменений для повышения конкурентоспособности в краткосрочной перспективе.

Председатель профсоюза работников Daniela Cavallo пообещала жестко противостоять этим планам. "Эти планы угрожают нашим рабочим местам, местоположениям и коллективным договорам", - заявила она в выпуске профсоюзной газеты "Mitbestimmen". "С этим под угрозой сам Вольксваген и, следовательно, сердце компании. Мы будем решительно бороться против этого. Пока я здесь, не будет закрытия заводов в Вольксвагене!" Профсоюз, а также земля Нижняя Саксония имеют большинство в совете надзора.

Генеральный директор Oliver Blume обосновал этот курс действий из-за ухудшающейся ситуации. "Европейская автомобильная промышленность в настоящее время находится в очень сложной и серьезной ситуации. Экономическая среда ухудшилась еще больше, с появлением новых конкурентов в Европе", - сказал он в заявлении. "Кроме того, конкурентное преимущество Германии снижается. В этой ситуации мы как компания должны принять решительные меры".

Основной бренд Вольксваген уже давно сталкивается с высокими затратами и отстает от сестринских брендов, таких как Škoda, Seat и Audi, по прибыли. Программа экономии на 2023 год была призвана исправить ситуацию и увеличить результаты на 10 миллиардов евро к 2026 году. Однако текущий спад в новом бизнесе только усугубляет проблему.

Для достижения этих улучшений теперь необходимо сократить расходы больше, чем было запланировано изначально. По данным "Handelsblatt", это может потребовать дополнительных 4 миллиардов евро экономии. "Ветер стал сильнее", - сказал генеральный директор бренда Thomas Schäfer в заявлении. "Мы поэтому должны сейчас усилить наши усилия и создать условия для долгосрочного успеха".

Вольксваген АГ рассматривает радикальные меры для повышения конкурентоспособности, в том числе производство автомобилей. "Мы должны учитывать закрытие автомобильных и компонентных заводов", - заявила компания. Из-за высоких затрат и более низких прибылей по сравнению с сестринскими брендами Вольксвагену необходимо сократить расходы больше, чем было запланировано, чтобы достичь цели по экономии.

Читайте также: