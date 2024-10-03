Потенциальные ответы Израиля на ракетную атаку Ирана: представление о возможных действиях

Иран допустил серьезную ошибку tonight, и они заплатят за это, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько часов после беспрецедентной атаки.

Иран запустил около 200 баллистических ракет в направлении военных целей Израиля, что стало крупнейшей подобной атакой. Ракеты вызвали сирены по всей стране и активировали передовую систему ПВО Израиля.

Лидеры Ирана заявили, что атака была предупреждением Израилю, предупреждением против прямого конфликта с их давним противником. Любое ответное действие Израиля будет встречено "более мощными и мучительными" контрмерами, они предупредили.

Ситуация обострилась менее чем за 24 часа после того, как Израиль начал наземное вторжение в Ливан с целью целенаправленно атаковать Хезболлу, мощную военизированную организацию, поддерживаемую Ираном. Эскалация произошла вскоре после того, как Израиль ликвидировало лидера Хезболлы Хасана Насраллу в результате удара по Бейруту.

Расширение конфликта на Ближнем Востоке

Атака во вторник расширила масштабы конфликта, переведя его с войны, в которой участвовали посредники Ирана, на прямое противостояние двух могущественных военных сил региона.

Военный источник Израиля сообщил CNN, что несколько иранских ракет поразили военные объекты Израиля во время атаки, но причиненный ущерб был минимальным.

Иран атаковал Израиль воздушным ударом всего два раза в этом году, последний раз во вторник, что стало значительным эскалация по сравнению с предыдущей атакой в апреле.

В апреле Иран отреагировал на предполагаемый израильский удар по иранскому дипломатическому комплексу в Сирии, запустив крупномасштабную атаку беспилотников и ракет на Израиль. Несмотря на большое количество ракет, нацеленных на Израиль, дипломатические и сдерживающие усилия США помогли минимизировать ущерб, как заявили источники CNN.

Израиль отреагировал ограниченной атакой на Иран после апрельской атаки.

В отличие от этого, Израиль получил всего несколько часов предупреждения перед запуском во вторник, с целевыми объектами, в том числе штаб-квартира израильской разведки "Моссад" в Тель-Авиве, втором по величине городе Израиля, авиабаза Неватним и авиабаза Тель-Ноф.

Главный сержант Пат Райдер, официальный представитель Пентагона, заявил, что во вторник было запущено вдвое больше ракет, чем в апреле, и они в основном состояли из баллистических ракет, которые труднее перехватить. Более сильный удар нанес ущерб некоторым израильским домам и заставил граждан искать убежище.

Неуспех ближневосточной дипломатии?

Переговоры по урегулированию между Израилем и Хезболлой провалились, как и перемирия и переговоры о заложниках между ХАМАС и Израилем. Даже недавно высокопоставленные официальные лица США заявляли, что дипломатические и сдерживающие стратегии Вашингтона успешно предотвратили полномасштабную иранскую атаку на Израиль.

Тем не менее, недавние действия Израиля, такие как ликвидация руководства Хезболлы и удары по другим военизированным организациям, поддерживаемым Ираном, усилили региональные tensions и приблизили конфликт к потенциальной полноценной войне.

Путь к конфликту

За последний год неоднократные эскалации неоднократно приводили регион на грань войны.

В последние дни наземные операции Израиля в Южном Ливане открыли еще один фронт, в то время как Израиль усилил свои удары по другим военизированным формированиям, поддерживаемым Ираном, в том числе по хуситам в Йемене.

Постоянные атаки Израиля постепенно ослабили руководство и инфраструктуру Хезболлы в Ливане, что привело к более чем 1000 погибших, перемещению примерно 1 миллиона человек и разрушению тысяч домов и районов.

Борьба между ХАМАС и Израилем длится уже почти год, приведя к более чем 41 000 погибших и создав катастрофический гуманитарный кризис.

ХАМАС, Хезболла и хуситы являются членами иранской коалиции, которая участвует в нападениях на Израиль и его союзников в Газе, Сирии, Йемене и Ираке. Они заявляют, что не прекратят боевых действий, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе.

Будущие действия обеих сторон

Иран заявляет, что его действия были мерой ответ на повторные провокации Израиля.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что ракетные удары во вторник были сосредоточены на израильских военных и безопасности целях в ответ на ликвидацию Насраллы и других командиров, таких как политический лидер ХАМАС Исмаил Хания в Тегеране в июле.

После ликвидации самого известного политического деятеля ХАМАСа во время инаугурации нового президента Ирана международное сообщество с затаенным дыханием ждало ответа Тегерана.

Тем не менее, Тегеран оставался тихим в течение нескольких месяцев, снижая tensions посредством дипломатии и сдерживания из-за серьезных последствий полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Но эскалация Израиля и расширение конфликта в Ливане кардинально изменили ситуацию.

В субботу Нетаньяху выступил с пламенной речью, обращенной к Ирану, заявив, что Израиль "изменил баланс сил в регионе" и что "нет места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля".

Смерть Насраллы, по словам Нетаньяху, была необходима для возвращения тысяч жителей вдоль границы с Ливаном, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за ракетных атак Хезболлы, и предотвращения крупномасштабной атаки организации на Израиль.

Американские власти неоднократно заявляли, что и Иран, и ключевые лидеры Хезболлы стремятся избежать полномасштабного конфликта с Израилем, несмотря на периодические стычки.

Основная озабоченность американских и арабских дипломатов - возможность того, что Израиль запустит атаку внутри Ирана, возможно, целясь в его ядерные объекты. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт выступал за ответную меру, уничтожив его ядерную программу.

Иран четко заявил, что любая израильская ответная мера вызовет дальнейшую эскалацию. Президент Ирана Масуд Пешекиан заявил во вторник, что недавняя операция была лишь малой частью мощи Ирана.

Израиль может рассматривать ядерные объекты Ирана при планировании своего ответа на ракетную атаку Тегерана, как считает Малкольм Дэвис, старший аналитик по стратегии обороны в Австралийском институте стратегической политики.

Израильского взгляда, Иран не может позволить себе приобрести ядерное оружие. В кабинете Нетаньяху будет значительное давление на нападение на эти ядерные объекты, в основном откладывая иранскую программу ядерного оружия на годы, сказал Дэвис CNNBecky Anderson.

Хезболла также представляет собой значительную угрозу для Израиля со своим запасом военных ресурсов.

Однако Салам Вакиль, директор программы Ближнего Востока и Северной Африки в Чatham House, считает, что Тегеран сознательно надеется на "некоторое сдерживание".

"Иран устанавливает некоторые красные линии, прекрасно зная, что он в оборонительном положении, что Хезболла компрометирована, и что у него нет обычных возможностей для противостояния Израилю", - сказал он CNNAnderson.

Роль США

США, главный союзник и основной поставщик оружия Израиля, пообещали работать с Израилем в ответ на нападение, а спикер Госдепартамента Мэтью Миллер предупредил о последствиях.

Американские эсминцы выпустили перехватчики против иранских ракет, и в последнее время США перебросили дополнительные войска и военные корабли в регион.

С тех пор, как конфликт Израиля в Газе начался, американские войска также стали жертвами эскалации нападений со стороны поддерживаемых Ираном группировок. В январе три американских солдата были убиты и более 30 военнослужащих ранены в результате атаки беспилотника на небольшой американский пост в Иордании.

В это время США неизменно поддерживали Израиль. Министр обороны Ллойд Остин заявил, что США "никогда не отступят" от защиты своих сил и интересов на Ближнем Востоке и что США остаются готовыми и "приготовленными" для защиты своих собственных сил и Израиля.

CNNLauren Izso, Ivana Kottasová, Paul P. Murphy, Andrew Raine, Allegra Goodwin, Lucas Lilieholm, Kylie Atwood, Avery Schmitz, Benjamin Brown, Gianluca Mezzofiore, MJ Lee, Katie Bo Lillis, Haley Britzky, Leila Gharagozlou, Tara John, Oren Liebermann, Natasha Bertrand, Jennifer Hauser, Jomana Karadsheh, Mostafa Salem, Artemis Moshtaghian и Jeremy Diamond внесли свой вклад в освещение.

Нападение Ирана на израильские военные цели послужило предупреждением мировому сообществу о том, что tensions в Ближнем Востоке эскалации, что может привести к прямому конфликту между крупными региональными державами. Мир должен внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, особенно в контексте продолжающихся эскалаций Ирана и ответов Израиля.

Удручающе, ракетные удары Ирана в этом году, в том числе в апреле и недавняя бомбардировка, указывают на модель эскалации агрессии против Израиля. Эта эскалация может иметь далеко идущие последствия для Ближнего Востока и потенциально повлиять на глобальную стабильность.

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