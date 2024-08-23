Потенциальный семейный спор мог стать причиной смертельного инцидента на вокзале во Франкфурте.

Пятидесятичетырехлетний мужчина, предположительно турецкого происхождения, был задержан. Под подозрением находятся двое мужчин турецкой национальности. В последние дни множество СМИ распространили якобы ложную информацию о предполагаемом преступнике и жертве. Однако прокуратура заявила, что часть этой информации неверна. Видео с камеры наблюдения, которое стало вирусным, является подлинным и соответствует материалам, предоставленным следователям.

Предварительное расследование указывает на то, что пятидесятичетырехлетний мужчина подошел к двадцатисемилетней жертве сзади и открыл огонь несколько раз. К сожалению, двадцатисемилетний, находившийся на платформе, скончался на месте от полученных ран. После стрельбы пятидесятичетырехлетний мужчина, якобы, покинул место происшествия и избавился от оружия. Тем не менее, федеральные правоохранительные органы смогли схватить его примерно в двух железнодорожных путях оттуда и надеть на него наручники без происшествий. Оружие было впоследствии найдено и конфисковано. В настоящее время пятидесятичетырехлетний мужчина находится в полиции.

Подозреваемый был замечен покидающим главный железнодорожный вокзал незадолго до инцидента. Во время допроса подозреваемый упомянул, что он сел на поезд с главного железнодорожного вокзала, чтобы покинуть город.

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