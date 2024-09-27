Потенциальный будущий премьер-министр Японии может войти в историю как первая женщина-глава правительства страны.

Из девяти кандидатов, установивших рекорд, развертывается напряженная борьба среди трех лидеров, с высокой вероятностью решившейся на дополнительных выборах. Победитель возглавит четвертую по величине экономику Японии в период роста стоимости жизни, усугубляемого слабым иеной и высокой инфляцией, а также будет иметь дело с растущими проблемами безопасности в регионе и напряженностью с соседними странами, в том числе с Китаем.

Среди претендентов на пост лидера Демократической партии Японии (ДПЯ), которая переживает кризис и скандалы, находится Санаэ Такаити, консервативный министр экономики и безопасности, которая может стать первой женщиной-премьер-министром Японии; Синдзиро Коидзуми, страстный молодой серфер с известным политическим наследием; и бывший министр обороны Сигэру Исиба, который баллотируется на пост лидера в пятый и последний раз.

ДПЯ, консервативная партия, правившая Японией большую часть своего существования с момента основания в 1955 году, сохранила большинство в нижней палате, гарантируя, что выбранный ею кандидат получит одобрение японского парламента, Диеты, в октябре.

Перед запланированными на следующий год общенациональными выборами победитель может объявить внеочередные выборы. Некоторые источники даже предполагают возможность проведения таких выборов до выборов президента США в ноябре.

Текущий премьер-министр Фумио Кисида под давлением объявил об уходе после череды политических скандалов, которые привели к призывам о его отставке.

Победителю предстоит сложная задача по восстановлению подорванного общественного имиджа ДПЯ перед выборами.

Инновации были редкостью в недавней истории ДПЯ, и она сталкивается с одним из самых крупных политических скандалов Японии за десятилетия. Две из самых влиятельных фракций партии обвиняются в неправильном раскрытии своих финансовых операций и, в некоторых случаях, в присвоении политических фондов в виде откатов.

Барраж из неприятных инцидентов, связанных с высокопоставленными официальными лицами, с обвинениями в нарушении избирательного законодательства и неподобающих замечаниях в адрес маргинализированных групп, не облегчает ситуацию.

Кисида пытался сдержать ущерб, уволив несколько членов кабинета в прошлом году и распустив свою фракцию партии.

С приближением выборов президента США новому премьер-министру придется лавировать в отношениях Японии с еще неопределенным лидером США в период растущих вызовов безопасности в регионе Тихого океана, в том числе более агрессивного Китая и воинственного Северной Кореи.

Соединенные Штаты всегда рассматривали Японию как ключевого союзника в своей стратегии для региона Тихого океана, и Кисида укрепил военное сотрудничество Японии с ее главным союзником в этом году.

"Исиба, Такаити и Коидзуми, похоже, готовы к победе, но остается неясным, кто из этих троих выйдет победителем", - сказал Ю Утияма, профессор политологии Токийского университета, Рейтер. "Результат будет известен только в конце".

Кандидаты

Если победит Такаити, 63 года, это станет значительным достижением для Японии, поскольку мужчины доминируют tanto в политике, как и в бизнесе.

Однако такая победа не обязательно ознаменует новую эру прогрессизма. Урожденная из правой фракции ДПЯ Такаити является опытным политическим фигурой и обещает приоритетное внимание экономическому развитию. Она также выступала против законодательства, разрешающего замужним женщинам сохранять свою девичью фамилию, и восхищалась Маргарет Тэтчер, бывшим консервативным премьер-министром Великобритании, как образцом для подражания.

Такаити - протеже бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и поддерживает экономические политики Абэ и более агрессивную позицию в вопросах безопасности, выступая за пересмотр pacifistской конституции Японии.

Посещения Такаити Ясукуни-дзиндзя, который чтит 2,4 миллиона японских военных погибших, в том числе осужденных военных преступников, вызвали протесты от Южной Кореи и Китая, обеих жертв агрессивного расширения Японии в первой половине 20-го века.

Ее экономические планы включают снижение процентных ставок после повышения ставок Банком Японии в этом году и продвижение "стратегических" расходов на создание рабочих мест и увеличение доходов домохозяйств.

Коидзуми, 43 года, - американский образованный, харизматичный потомок знаменитой политической династии и может стать самым молодым премьер-министром Японии после войны.

Коидзуми позиционирует себя как реформатора, подобного своему отцу, и обещает объявить внеочередные общенациональные выборы, клянясь продолжить экономические политики Кисиды.

Критики выразили обеспокоенность отсутствием опыта Коидзуми в национальной и международной политике, и его экономический план был раскритикован за отсутствие деталей.

Однако популярность Коидзуми среди общественности, особенно среди молодых и женщин, возросла благодаря мерам, таким как поддержка законодательства, разрешающего замужним женщинам сохранять свою девичью фамилию, и продвижение права женщин на восхождение на императорский трон, что в настоящее время не разрешено в Японии.

Коидзуми также вызвал внимание своим решением взять отпуск по уходу за ребенком, что является беспрецедентным шагом в Японии, несмотря на его короткую продолжительность.

Исиба, 67 лет, является ветераном политики, который отличился в сфере безопасности. Он выступает за снижение зависимости Японии от ядерной энергии и продвижение возобновляемых источников энергии и призывает к созданию азиатской версии НАТО для противодействия угрозам от Китая и Северной Кореи.

В обществе, которое ценит конформность, Исиба является редким непокорным, не боясь критиковать и выражать несогласие со своей собственной партией, тем самым вызывая неприязнь своих коллег из ДПЯ, но завоевывая расположение сторонников на местах и общественности в целом.

Член более прогрессивного крыла ЛДП, Исиба заработал репутацию сторонника прогрессивных ценностей.

Конкурс на пост лидера Японии вызывает глобальный интерес, поскольку победитель будет определять дипломатические отношения с Азией, в частности, разрешать напряженную ситуацию с Китаем.

Если Санэй Такаити станет премьер-министром, это станет значительным сдвигом в политическом ландшафте Японии, поскольку она вдохновляется консервативными фигурами вроде Маргарет Тэтчер и поддерживает экономические политики своего предшественника.

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