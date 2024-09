Потенциальная угроза, которую представляет собой новый вариант коронавируса XEC, вызывает озабоченность.

Холодная погода вернулась, и с ней – знакомое лицо: коронавирус. Медицинский эксперт Мартин Штюрмер считает, что мы, скорее всего, столкнемся с новой вспышкой Covid этой осенью. "Нам нужно многое подготовить", - информирует Штюрмер ntv. Вирус продолжает эволюционировать и лучше приспосабливаться, что приводит к тому, что люди борются с инфекцией в течение более длительного периода времени.

Текущий еженедельный отчет Института Роберта Коха (RKI) также показывает, что число случаев Covid снова растет. SARS-CoV-2 сейчас ответственен за 17 процентов всех острых респираторных инфекций, и эта тенденция растет. Подтип KP.3.1.1 по-прежнему является наиболее распространенным (41 процент). Однако новый коронавирусный вариант быстро набирает силу: XEC.

XEC был впервые обнаружен в Германии в начале июля. С тех пор он быстро распространился и теперь обнаружен в 27 европейских странах, а также в Северной Америке и Азии. В Дании и Германии наблюдается значительное увеличение XEC, сообщает данные ученый-исследователь Майк Хани на платформе X. По данным RKI, новый штамм сейчас ответственен за 21 процент случаев Covid.

Более заразный, но не более опасный

XEC – гибридный вариант, полученный от двух подтипов Омикрона K.S.1.1 и KP.3.3. Изменения в шиповидном белке, похоже, позволяют ему лучше прикрепляться к клеткам человека и, следовательно, он более заразный, согласно экспертам. Должны ли мы беспокоиться?

Нет, считает вирусолог Штюрмер. Несмотря на то, что вирус продолжает эволюционировать и приспосабливаться, "нам все еще повезло быть частью группы Омикрон". На данный момент нет доказательств того, что XEC приводит к более serious заболеваниям или обходит предварительно установленный иммунитет с большей эффективностью. Таким образом, он "не более опасен, чем то, что мы видели до сих пор", утверждает Штюрмер. tanto занятость в отделениях интенсивной терапии, как и количество посещений больниц или смертность, указывают на то, что XEC не проявляет более сильных клинических эффектов.

Симптомы, вызванные XEC, также, похоже, подобны уже известным, согласно первым данным: лихорадка, насморк, кашель, боль в горле, иногда сильная головная боль и мышечные боли. Может наблюдаться потеря обоняния. Люди, страдающие от этого, в основном сообщают о легких заболеваниях.

"Долгосрочный Covid остается проблемой"

Ясно, что с XEC число случаев Covid снова возрастет в ближайшие недели. Коэффициент заболеваемости уже более чем удвоился по сравнению с предыдущей неделей, с 1500 случаев Covid на 100 000 жителей. Данные получены из мониторинга сточных вод, так называемой "сети гриппа", и индивидуальных отчетов практики. Однако поскольку мало кто сейчас тестируется на Covid, и положительные быстрые тесты не сообщаются без визита к врачу, вероятно, что число невыявленных случаев значительно выше.

Новые коронавирусные варианты "это то, с чем мы будем жить в будущем", считает вирусолог Штюрмер. "Вирус будет продолжать приспосабливаться к нам, и, следовательно, всегда будут новые волны заболеваний". Тем не менее, важно не недооценивать инфекцию. "Долгосрочный Covid остается проблемой", предупреждает Штюрмер. Таким образом, важно принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать инфекции.

Поскольку XEC не отличается фундаментально от других ныне циркулирующих вариантов, tanto вакцинация, как и прошлые инфекции Covid, продолжают обеспечивать хорошую защиту от serious последствий. Однако Standing Committee on Vaccination (STIKO) рекомендует бустерную дозу для лиц в возрасте 60 лет и старше и тех, у кого ослаблен иммунитет. Вирусолог Сандра Цисек также советует: "Те, кто принадлежит к группе высокого риска, имеет ослабленный иммунитет или склонен к тяжелому течению, должны considering вакцинацию сейчас, чтобы избежать инфекции во время волны".

В целом, Цисек информировала dpa, что ситуация не тревожная и не сравнима с 2020 и 2021 годами. "По сути, это похоже на прошлый год, просто с другими вариантами и буквами".

