Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиНаводнения Эльбы

Постоянные наводнения постоянно угрожают жизни сотен тысяч людей

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

Постоянные наводнения постоянно угрожают жизни сотен тысяч людей

Примерно 384 000 человек в Германии, по прогнозам, столкнутся с наводнениями в будущем, при этом Рейн и его притоки, а также Эльба окажутся наиболее затронутыми, согласно исследованиям. Почти 190 800 жителей этих районов находятся в особой зоне риска.

Исследование независимого института экологических вопросов (UfU), финансируемое фракцией "Зеленых", также показывает, что около 98 800 жителей вдоль реки Эльба находятся в зоне риска. Эти цифры, опубликованные сегодня, учитывают планы управления рисками наводнений в землях.

Однако авторы исследования предупреждают, что количество пострадавших может измениться в зависимости от будущих изменений. Ранее произошедшие наводнения, такие как на Одере, свидетельствуют о том, что прогнозируемый масштаб может быть занижен.

В начале февраля другое исследование страховой отрасли (GDV) показало, что более 300 000 строительных площадок в Германии могут быть подвержены наводнениям.

Рекомендуемые меры безопасности

Усиление мер безопасности необходимо в связи с интенсивными дождями, считают исследователи UfU. "Хотя интенсивные дожди не поддаются долгосрочному прогнозированию, установление систем мониторинга и моделей прогнозирования остается критически важным", - утверждают они.

Ланд Шаусию в Германии хвалят за дальновидный подход, разработав удобные карты опасностей при интенсивных дождях и муниципальную систему мониторинга, которую эксперты рекомендуют расширить по всей стране.

Джулия Верлинден, заместитель руководителя фракции "Зеленых", называет предсказанное количество жертв наводнений " тревожным". В различных частях Германии ожидаются большие объемы осадков на этой неделе. Поэтому Верлинден подчеркивает необходимость приспособления мер защиты от наводнений к требованиям климатического кризиса и лучшей защиты людей.

Помимо усиления существующих защитных сооружений, таких как надежные дамбы и обширные поймы, необходимы законодательные меры: расширение страхового покрытия от наводнений в течение этого законодательного периода является необходимым, считает Верлинден. "Климатический кризис больше не может быть проигнорирован финансово", - подчеркивает она.

Дискуссия о обязательном страховании остается нерешенной

Федеральное правительство не пришло к согласию с землями по вопросу внедрения обязательного страхования от природных катастроф. Земли выступают за всеобщее обязательное страхование, которое не обременит арендуемые или собственные объекты, в то время как федеральный министр юстиции Марко Бушманн в настоящее время противоположен этой позиции.

Недавно казалось возможным найти компромисс. Страховщики должны были бы предлагать такой полис, но нет текущей обязанности его приобретать.

После наводнений на Аре и Эрфт в 2021 году общий счет ущерба превысил 40 миллиардов евро. Сторонники обязательного страхования утверждают, что государство не может нести эти затраты в одиночку. Бремя должно быть распределено равномерно.

Исследование UfU также подчеркивает, что около 98 800 человек, живущих возле реки Эльба, находятся в зоне риска наводнений, присоединяясь к 190 800 жителям других уязвимых регионов. В результате риск наводнений на Эльбе требует усиления мер безопасности и потенциального законодательства для расширения страхового покрытия от природных катастроф.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Родился и вырос в заключении, Пен перенес двухнедельное испытание, дрейфуя в открытом море посреди...
Главные темы

Один из пингвинов пропал без вести в море на две недели, возможно, из-за тайфуна.

Бездомный пингvin был найден невредимым в Японии после почти двухнедельного отсутствия, проплыв havas вполastien тиhoeона впечатляющие 45 километров (28 миль). Обрабочик пингвина охарактеризовал его как 'удивительное' и 'чудo дойное'.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Люди плавают на лодках, перевозя незаменимые товары через улицу в camionaryx ливнях из-за...
Главные темы

После посадки тайфуна Яги его разрушительное воздействие продолжается над Вьетнамом, в результате чего погибло около 200 человек.

Более 190 человек погибли во Вьетнаме по данным информационных агентств после тайфуна Яги, более 125 других числятся пропавшими без вести, в то время как разрушающие наводнения и оползни продолжают наносить ущерб.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками
Главные темы

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками При возведении частного дома крайне важно договориться с строительной компанией о конкретном плане оплаты, чтобы защитить себя от финансовых рисков. По мнению Ассоциации частных застройщиков (АЧЗ), план оплаты должен основываться на реальном ходе строительства. Ранние и чрезмерные платежи могут

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно