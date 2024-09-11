Постоянные наводнения постоянно угрожают жизни сотен тысяч людей

Примерно 384 000 человек в Германии, по прогнозам, столкнутся с наводнениями в будущем, при этом Рейн и его притоки, а также Эльба окажутся наиболее затронутыми, согласно исследованиям. Почти 190 800 жителей этих районов находятся в особой зоне риска.

Исследование независимого института экологических вопросов (UfU), финансируемое фракцией "Зеленых", также показывает, что около 98 800 жителей вдоль реки Эльба находятся в зоне риска. Эти цифры, опубликованные сегодня, учитывают планы управления рисками наводнений в землях.

Однако авторы исследования предупреждают, что количество пострадавших может измениться в зависимости от будущих изменений. Ранее произошедшие наводнения, такие как на Одере, свидетельствуют о том, что прогнозируемый масштаб может быть занижен.

В начале февраля другое исследование страховой отрасли (GDV) показало, что более 300 000 строительных площадок в Германии могут быть подвержены наводнениям.

Рекомендуемые меры безопасности

Усиление мер безопасности необходимо в связи с интенсивными дождями, считают исследователи UfU. "Хотя интенсивные дожди не поддаются долгосрочному прогнозированию, установление систем мониторинга и моделей прогнозирования остается критически важным", - утверждают они.

Ланд Шаусию в Германии хвалят за дальновидный подход, разработав удобные карты опасностей при интенсивных дождях и муниципальную систему мониторинга, которую эксперты рекомендуют расширить по всей стране.

Джулия Верлинден, заместитель руководителя фракции "Зеленых", называет предсказанное количество жертв наводнений " тревожным". В различных частях Германии ожидаются большие объемы осадков на этой неделе. Поэтому Верлинден подчеркивает необходимость приспособления мер защиты от наводнений к требованиям климатического кризиса и лучшей защиты людей.

Помимо усиления существующих защитных сооружений, таких как надежные дамбы и обширные поймы, необходимы законодательные меры: расширение страхового покрытия от наводнений в течение этого законодательного периода является необходимым, считает Верлинден. "Климатический кризис больше не может быть проигнорирован финансово", - подчеркивает она.

Дискуссия о обязательном страховании остается нерешенной

Федеральное правительство не пришло к согласию с землями по вопросу внедрения обязательного страхования от природных катастроф. Земли выступают за всеобщее обязательное страхование, которое не обременит арендуемые или собственные объекты, в то время как федеральный министр юстиции Марко Бушманн в настоящее время противоположен этой позиции.

Недавно казалось возможным найти компромисс. Страховщики должны были бы предлагать такой полис, но нет текущей обязанности его приобретать.

После наводнений на Аре и Эрфт в 2021 году общий счет ущерба превысил 40 миллиардов евро. Сторонники обязательного страхования утверждают, что государство не может нести эти затраты в одиночку. Бремя должно быть распределено равномерно.

Исследование UfU также подчеркивает, что около 98 800 человек, живущих возле реки Эльба, находятся в зоне риска наводнений, присоединяясь к 190 800 жителям других уязвимых регионов. В результате риск наводнений на Эльбе требует усиления мер безопасности и потенциального законодательства для расширения страхового покрытия от природных катастроф.

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