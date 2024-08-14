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Посол США в Ливане: Перемирие в Газе может предотвратить эскалацию

Амос Хохштайн, американский дипломат, считает образование перемирия в Газе решающим фактором для предотвращения эскалации между поддерживаемыми Ираном «Хезbolла» и Израилем. По его словам, подобное соглашение могло бы способствовать дипломатическому решению в Ливане и предотвратить большую...

 and  Katherine Bradley
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Посол США в Ливане: Перемирие в Газе может предотвратить эскалацию

Посещение американского посланника в Ливане состоялось за день до первого раунда переговоров за несколько месяцев между Израилем и радикальным исламским ХАМАСом, союзником «Хезболлы», о перемирии и освобождении заложников в секторе Газа. Под давлением посредников США, Египта и Катара запланировано заседание переговоров на четверг, скорее всего, в столице Катара, Дохе.

Три посреднические страны призвали обе противоборствующие стороны возобновить переговоры на прошлой неделе. В отличие от Израиля, ХАМАС пока отказывается участвовать.

"Я обсуждал, среди прочего, рамочное соглашение о перемирии в секторе Газа с спикером парламента и союзником «Хезболлы» Набихом Берри", - сказал Хохштейн в Бейруте. Оба согласились, что "мы не можем больше терять время, и не должно быть больше оправданий для дальнейшей задержки с любой стороны".

Чем дольше проходит время, тем выше риск "инцидентов, ошибок и промахов", которые "могут легко привести к эскалации, выходящей из-под контроля". Американский дипломат, который также встретился с премьер-министром ЛиванаNajib Mikati, добавил: "Мы считаем, что можем закончить конфликт сейчас, сегодня, здесь в Ливане". Дипломатическое решение все еще возможно.

"Хезболла" почти ежедневно обстреливает север Израиля из Ливана с начала конфликта в секторе Газа после крупного нападения ХАМАСа 7 октября. Израиль отвечает ударами в Ливане. По крайней мере, 568 человек погибли в Ливане, в том числе по крайней мере 118 гражданских лиц. На израильской стороне погибли 22 soldier и 26 гражданских лиц. Hundreds of thousands of people on both sides of the border have had to leave their homes.

Напряженность усилилась recently после убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране и военного лидера «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте в конце июля. Шукр был убит в результате атаки израильской армии, Хания - взрывом в иранской столице. Израиль не комментировал убийство Хания; ХАМАС и Иран винят Израиль за оба нападения.

Обсуждения американского посланника в Бейруте сосредоточились на соглашении о перемирии в секторе Газа, вовлекающем спикера парламента и союзника «Хезболлы» Набиха Берри. Несмотря на срочность предотвращения дальнейшей эскалации в секторе Газа, ХАМАС все еще не участвует в запланированных переговорах.

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