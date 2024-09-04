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После выборов в Тюрингии на этой неделе запланирована встреча между ХДС и БСВ вместе с СДПГ.

После выборов в ландтаг Тюрингии переговоры между потенциальными коалиционными партнерами в настоящее время находятся в процессе. Представители ХДС, BSW и СДПГ запланировали предварительные дискуссии на этой неделе, точные даты которых пока не разглашаются. Candidates, должна незначительно...

 and  James Williams
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После выборов в Тюрингии на этой неделе запланирована встреча между ХДС и БСВ вместе с СДПГ.

Представитель ХДС связался с СМИ в Эрфурте до официальных переговоров. Вместо этого они упомянули неформальные предварительные беседы, которые их партия планирует провести с СДПГ и Альянсом за будущее Германии (Альтернатива для Германии). Даже кандидат в лидеры Альтернативы для Германии Катарина Вольф подтвердила, что встречи состоятся на этой неделе. Она подчеркнула важность начала этих разговоров "как можно скорее" и уточнила, что они не являются предварительными переговорами.

Создание правительства в Тюрингии после выборов в земле в воскресенье осложнено сложными соотношениями большинства. Альтернатива для Германии, согласно Тюрингскому управлению конституционной защиты, придерживается крайне правых взглядов, но является самой сильной партией. ХДС заняла второе место, а Альтернатива для Германии и Левая партия последовали за ней. К счастью, СДПГ удалось пройти в земельный парламент, но Зеленые и СВП не прошли.

В результате основное внимание уделяется созданию альянса между ХДС, Альтернативой для Германии и хотя бы одной другой партией. Хотя коалиция ХДС, Альтернативы для Германии и СДПГ может не хватить в новом земельном парламенте, альянс ХДС, Альтернативы для Германии и Левой партии был бы возможен. К сожалению, ХДС не готова сотрудничать с Левой партией из-за так называемого решения о несовместимости. Внутри ХДС также существуют внутренние возражения против коалиции с Альтернативой для Германии.

ХДС и Альтернатива для Германии запланировали встречи на этой неделе, чтобы обсудить возможные варианты альянса для нового правительства Тюрингии. Из-за внутренних оппозиций ХДС рассматривает возможность проведения встреч с СДПГ, несмотря на первоначальную неохоту.

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