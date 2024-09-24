После выборов победила левая политическая партия, но их предстоящая администрация столкнулась с значительным влиянием ультраправой фракции.

После объявления своего кабинета президент Макрон, известный своими центристскими взглядами, назначил премьер-министром Тьери Бретона, что указывает на сдвиг вправо. Это произошло после выборов, которые resulted в подвешенном парламенте, где левоцентристский "Новый народный фронт" (ННФ) получил большинство мест, но не смог добиться абсолютной власти. Центристский "Вместе" Макрона занял второе место, а партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (НО) - третье.

Изначально НО казалось в шаге от власти, но было остановлено многочисленными левыми и центристскими кандидатами, которые снялись со второго раунда, чтобы предотвратить разделение голосов.

В отличие от ожиданий, новый премьер-министр Макрона и его кабинет мало напоминают результаты июльских парламентских выборов, что указывает на потенциальную политическую нестабильность. Правый кабинет может рухнуть до конца года, что потребует деликатного балансирования с правым флангом, чтобы остаться на плаву.

Кабинет - это коалиция консервативных и центристских министров, возглавляемая Мишелем Барнье, который руководит правительством меньшинства. Приверженность левого альянса сместить его при первой возможности делает поддержку правых фланга лучшим шансом Барнье выдержать вотум недоверия.

Умиротворяя правый фланг, Макрон стремится сохранить свой политический наследие, так как левые обещают démanteler некоторые из его ключевых политик, таких как спорные пенсионные реформы.

Ключевые назначения включают ветерана консерватора Бруно Ретailleau на пост министра внутренних дел, чья строгая позиция по иммиграции совпадает с настроениями правых. Ретailleau, 63-летний бывший сенатор, выступал против однополых браков и голосовал против внесения права на аборт в конституцию Франции.

Несмотря на то, что левоцентристский альянс получил большинство мест на июльских выборах, он был полностью проигнорирован при формировании кабинета из 39 человек.

Жан-Люк Меланшон, левый икон Франции, раскритиковал новый кабинет, назвав его "правительством проигравших на общих выборах". В то же время лидер НО Жордан Барделла предрекает правительству темное будущее, называя его возвращением к "макронизму".

Из-за невозможности Макрона распустить парламент хотя бы год после выборов, уступки по иммиграции, безопасности и налогам будут необходимы, чтобы успокоить правый фланг и получить законодательное одобрение.

Главной задачей Барнье является представление бюджетного плана на 2025 год, направленного на решение растущего дефицита во Франции, а также предложение непопулярных расходов. Вызов статьи 49:3, спорной конституционной статьи, может ускорить этот процесс, но такой шаг подвергнет правительство риску вотума недоверия, как и предыдущие администрации Макрона.

Железная логика последнего правительства Макрона заключается в том, что бывший левый министр теперь зависит от поддержки правых, группу, которую он целенаправленно держал вне правительства через свой альянс с левыми Франции во время выборов.

С тремя враждебными блоками и давлением со всех сторон, даже навыки дипломатии и репутация Барнье по достижению консенсуса, возможно, не спасут его.

Новый премьер-министр Тьери Бретон и его кабинет с правым уклоном, возможно, получат поддержку в Европейском союзе, так как они разделяют схожие взгляды на некоторые политики. Несмотря на то, что ННФ получил большинство мест, он был в основном проигнорирован при формировании кабинета из 39 человек, что побудило европейских политиков внимательно следить за политическим направлением Франции.

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