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После трагического инцидента с ножом, Шолц посещает Солинген в понедельник утром.

 and  Anthony Ross
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После трагического инцидента с ножом, Шолц посещает Солинген в понедельник утром.

Представители властей обещали предоставить больше подробностей позже в воскресенье днем. Трагическое событие произошло в пятницу в центре города Солінген, в результате которого погибли трое человек и еще восемь получили ранения. Подозреваемый, 26-летний мужчина из Сирии, якобы сдался полиции в субботу вечером после некоторого времени, проведенного в бегах. Федеральное уголовное ведомство в настоящее время расследует инцидент подозрением на связь с терроризмом. Известная экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) якобы взяла на себя ответственность за нападение.

Во время воскресной пресс-конференции чиновники предоставили дополнительную информацию, а Штефан Хебестрейт и другие представители властей обновили информацию об расследовании. Несмотря на заявление ИГИЛ, Штефан Хебестрейт подчеркнул, что расследование все еще продолжается для подтверждения связи с терроризмом.

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