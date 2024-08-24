Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиУправление прокурора

После того, как у берегов Сицилии перевернулась роскошная яхта, расследование предполагаемого убийства по неосторожности продолжается.

После опрокидывания роскошной яхты возле берегов Сицилии, в результате чего погибли семь человек, судебные власти начали расследование в связи с возможным небрежным убийством. Начаты судебные разбирательства против неустановленного лица, обвиняемого в предполагаемых деяниях 'небрежного...

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

После того, как у берегов Сицилии перевернулась роскошная яхта, расследование предполагаемого убийства по неосторожности продолжается.

Адвокат вынес предупреждение, но расследование находилось лишь на начальных стадиях. "На данный момент мы не оставляем камня необращенным, учитывая, что расследование может пойти по любому пути".

Двадцатидвухметровое судно, названное "Байесиан", затонуло из-за штормовых волн у побережья Сицилии, близ Портичелло, в штормовую понедельничную ночь. Причиной этой катастрофы стал водоворот, морской аналог торнадо. Только пятнадцать человек удалось спасти, к сожалению, семь жизней были утеряны.

Британский миллиардер и предприниматель Майк Линч был хозяином этого события. Он праздновал свой оправдательный приговор в многомиллиардном судебном процессе по обвинению в мошенничестве со своими спутниками и семьей на борту судна. Среди трагических жертв были Линч и его 18-летняя дочь.

В свете последних событий международное сообщество выражает озабоченность. Офис прокурора заявил о своем намерении углубиться в дело, учитывая причастность влиятельных фигур.

По мере того как расследование разворачивается, все больше становится очевидным, что обширная деловая империя Майка Линча, возможно, сыграла роль в обвинениях в мошенничестве.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Джастин и Хейли Бибер приветствовали новое присоединение к своей семье в качестве родителей.
Главные темы

Джастин и Хейли Бибер приветствовали новое присоединение к своей семье в качестве родителей.

Музыкальный сенсация Джастин Бибер и его жена Хаiley встречают своего первого ребенка: 30-летний артист объявил радостную новость в Instagram, представив имя своего сына: "Добро пожаловать домой, Джек Блю Бибер", - написал он под снимком ноги новорожденного. postup получил более восьми...

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Ассоциация правоохранителей выступает с предупреждением на фоне слухов после инцидента в Солингене
Главные темы

Ассоциация правоохранителей выступает с предупреждением на фоне слухов после инцидента в Солингене

Совет по правопорядку (GdP) предупреждает о распространении неверной информации и безосновательных предположений после инцидента в Солingen, в результате которого трое погибли. "Необоснованные théorie в отношении инцидента в Солingen неуместны", - заявил лидер GdP в Северном Рейне-Вестфалии...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Преимущественная область, которая часто поражается синдромом жжения mouths, – передняя часть языка,...
Главные темы

Ожесточенное чувство рта: понимание его происхождения и потенциальных преимуществ.

Ожесточенное чувство рта: понимание его происхождения и потенциальных преимуществ. Похоже на постоянный огонь: Если ваш язык доставляет вам неудобства часами напролет, трудно сосредоточиться на чем-либо другом. Медицинские профессионалы называют это недомогание языка глоссодиния. Обычно страдает передняя часть языка, а также его края и кончик, как сообщает Инициатива ProDente. Иногда дискомфорт

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Итальянские власти начали уголовное расследование гибели люксовой яхты
Главные темы

Итальянские власти начали уголовное расследование гибели люксовой яхты

Итальянские власти начали расследование в“그래смышленного” преступления после опрокидывания роскошной яхты “Байесовская” у берегов Сицилии, в результате чего ранее в неделе погибли семь человек.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

В результате катастрофического ДТП двух транспортных средств трагически погибла 75-летняя женщина.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в результате столкновения двух автомобилей.

Пожилая женщина, управлявшая транспортным средством, попала в аварию с приближающимся автомобилем, который неуправляемым обнаружена, что привело к трагическим последствиям.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Подразделение Пожарной Охраны Дрездена тушили разные пожары на территории Срехеля.
Федеральные земли Германии

В Дрездене горят автомобили и мусорные баки.

Активная борьба с пожаром в Дрездене, где пожарные борются с четыремя Concurrent возгораниями тесно расположенными. Обострение подозрений в поджоге в ходе расследования.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В нынешней ситуации предприниматели-стартапы делают другие выборы по сравнению с периодом,...
Экономика

Предпочтительный выбор предпринимателей-стартаперов

Согласно данным мониторинга стартапов, политические взгляды предпринимателей остаются стабильными. Однако уровень поддержки правящих партий снижается, при этом минимальная поддержка-party является AfD и)

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно