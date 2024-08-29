После события в Солингене: Ampel объявляет о ограничении ножей и сокращении услуг для беженцев

По мнению Фэсэр, лица, уже получившие статус беженца в другой стране ЕС, должны лишиться социальных пособий. Как заявила Фэсэр, таким лицам следует «запретить получение пособий». Как заявил Бушманн, цель состоит в том, чтобы побудить этих людей связаться с властями или уехать добровольно.

Кроме того, Бушманн предложил упростить депортацию беженцев, участвовавших в насильственных инцидентах. Также планируется ввести «повышенный приоритет депортации» для несовершеннолетних в будущем. Кроме того, лица, возвращающиеся в свою страну без законных причин, например, в отпуск, могут лишиться статуса защиты в Германии, как заявил министр юстиции.

В будущем может быть введен «общий запрет на ношение ножей-автоматов», по словам Фэсэр. Планируются ограничения на общественные мероприятия, в том числе народные festivals и спортивные events. Также рассматривается возможность введения «общего запрета на ношение ножей» на дальних поездах и других видах транспорта. States также могут ввести «полный запрет на ношение ножей» в местном транспорте.

В отличие от planned расширения ограничений на ношение ножей, лица, сохранившие статус беженца в другой стране ЕС, но получающие пособия в Германии, не должны иметь на это права, учитывая предложение disqualify их от получения пособий. По возвращении в свою страну без законных причин, эти лица рискуют лишиться своего защищенного статуса в Германии, как заявил министр юстиции.

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