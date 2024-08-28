После семилетнего перерыва после голосования против ядерной энергетики Швейцария разрешает строительство современных энергетических объектов.

Текущий запрет на строительство новых атомных электростанций противоречит стремлению к технологической прозрачности и может создать проблемы для вывода из эксплуатации действующих объектов, заявил правительство, объясняя изменение своей политики. Неясно, сможет ли более быстрое расширение возобновляемых источников энергии компенсировать потерю электроэнергии в случае закрытия нынешних четырех действующих атомных электростанций, не говоря уже о покрытии растущего спроса на электроэнергию.

На голосовании, проведенном в мае 2017 года, 58,2% населения проголосовали за поэтапное прекращение использования атомной энергии и переход к возобновляемым источникам. В то время был принят закон, разрешающий продолжение работы четырех действующих атомных электростанций при условии их безопасности. В настоящее время примерно треть электроэнергии в Швейцарии производится за счет атомной энергии.

Будет ли вообще построено новые атомные электростанции в Швейцарии, несмотря на намерения правительства, остается неясным, заявил министр энергетики Рёэсти. "Нам нужно действовать сейчас, чтобы быть готовыми позже", - сказал он. Однако "Зеленые" и "Зеленые либералы" в Швейцарии резко раскритиковали это объявление правительства.

Несмотря на намерения правительства, перспективы строительства новых атомных электростанций на швейцарских просторах остаются неопределенными. "Зеленые" и "Зеленые либералы" в Швейцарии решительно критикуют эту возможность.

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