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После семилетнего перерыва после голосования против ядерной энергетики Швейцария разрешает строительство современных энергетических объектов.

По окончании семилетнего перерыва после публичного одобрения моратория на строительство новых атомных электростанций Швейцарский министр энергетики Альберт Ростlements запустил изменение политики. В среду он представил планы по выдвижению предложения о пересмотре закона о ядерной энергии,...

 and  Hanna Hofmann
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После семилетнего перерыва после голосования против ядерной энергетики Швейцария разрешает строительство современных энергетических объектов.

Текущий запрет на строительство новых атомных электростанций противоречит стремлению к технологической прозрачности и может создать проблемы для вывода из эксплуатации действующих объектов, заявил правительство, объясняя изменение своей политики. Неясно, сможет ли более быстрое расширение возобновляемых источников энергии компенсировать потерю электроэнергии в случае закрытия нынешних четырех действующих атомных электростанций, не говоря уже о покрытии растущего спроса на электроэнергию.

На голосовании, проведенном в мае 2017 года, 58,2% населения проголосовали за поэтапное прекращение использования атомной энергии и переход к возобновляемым источникам. В то время был принят закон, разрешающий продолжение работы четырех действующих атомных электростанций при условии их безопасности. В настоящее время примерно треть электроэнергии в Швейцарии производится за счет атомной энергии.

Будет ли вообще построено новые атомные электростанции в Швейцарии, несмотря на намерения правительства, остается неясным, заявил министр энергетики Рёэсти. "Нам нужно действовать сейчас, чтобы быть готовыми позже", - сказал он. Однако "Зеленые" и "Зеленые либералы" в Швейцарии резко раскритиковали это объявление правительства.

Несмотря на намерения правительства, перспективы строительства новых атомных электростанций на швейцарских просторах остаются неопределенными. "Зеленые" и "Зеленые либералы" в Швейцарии решительно критикуют эту возможность.

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