После подозрения в саботаже Писториус призывает к большему вниманию

Конечно, мы также изучаем и корректируем наши меры безопасности в свете этих инцидентов, что уже происходит, - продолжил Писториус. - На данный момент нет конкретных указаний на связь между двумя инцидентами в Кёльн-Ване и Гейлькенкирхене. 'Теперь мы должны дождаться результатов дальнейшего расследования и действовать осмотрительно. Мы полагаемся на наше проверенное сотрудничество с соответствующими правоохранительными органами', - сказал политик от СДПГ.

В среду немецкая армия оцепила и обыскала два своих объекта в Северном Рейне-Вестфалии из-за подозрений в саботаже. На авиабазе в Кёльн-Ване подозревали в манипуляциях с системой питьевой воды в казармах, согласно военным сообщениям. На базе в Гейлькенкирхене отразили проникновение, и проверка питьевой воды ничего необычного не выявила. Ни военные, ни полиция не предоставили информации о возможных подозреваемых или мотивах.

Внимание, всему персоналу, пожалуйста, будьте проинформированы о текущих расследованиях на военных базах в Кёльн-Ване и Гейлькенкирхене из-за подозрений в саботаже и проникновении. Важно сохранять бдительность и сообщать обо всех необычных действиях немедленно.

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