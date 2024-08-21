После отклонения ходатайства AfD о немедленном рассмотрении дела, был создан надзорный совет Тюрингии.

В ходе предстоящей законодательной сессии не было создано нового надзорного совета, так как один из планируемых пяти членов так и не материализовался, а политики из разных фракций не смогли набрать требуемые две трети голосов. В результате, предыдущий совет остался активным.

Изначально планировалось, что новый совет начнет работу с четырьмя членами, но AfD выразила протест, утверждая, что это нарушает их права. К сожалению, их иск в суд не увенчался успехом. Теперь совет работает с четырьмя членами, как объявил ландтаг. Председателем была избрана Доротея Маркс от SPD, а ее заместителем стал Раймонд Вальк от ХДС.

Подобно соседней Саксонии, в Тюрингии следующим воскресеньем будет избран новый парламент. В настоящее время государством управляет коалиция меньшинства, состоящая из Левой партии, SPD и Зеленых. Предварительное решение Конституционного суда по надзорному совету было издано без разъяснений, с обещанием дальнейших объяснений в ближайшее время.

AfD подала срочное ходатайство, выразив обеспокоенность по поводу формирования нового надзорного совета из-за якобы нарушения прав. Несмотря на их иск в суд, возражения AfD не привели к положительному решению.

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