После нападения на Соллингена, пока не задержано ни одного человека с серьезными обвинениями.

Исследование продолжалось. Помимо других процессов, интервьюировались отдельные лица, а мультимедийные файлы тщательно изучались. Правоохранительные органы призвали местных жителей "быть бдительными" и сообщать властям, если они заметят что-то необычное, как сказал представитель.

Таинственный нападавший нанёс множеству людей ножевые ранения во время фестиваля в Золингене в пятничный вечер. Трагически, в результате этого инцидента погибли трое человек. Ещё восемь человек получили ранения, из которых пятеро в критическом состоянии. С тех пор полиция интенсивно разыскивает сбежавшего подозреваемого с участием многих офицеров.

Фестиваль в Золингене был прерван шокирующим нападением. Полиция сейчас усиливает свои усилия по поимке нападавшего.

Читайте также: