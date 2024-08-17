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После изнасилования врача: массовые забастовки и протесты по всей Индии

 and  James Williams
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После изнасилования врача: массовые забастовки и протесты по всей Индии

В субботу на медицинском собрании в центральной части Нью-Дели появились плакаты с надписью "Хватит". В восточной части Колкаты тысячи демонстрантов провели ночную вахту с зажженными свечами. Один из плакатов гласил: "Лечащие руки не должны кровоточить".

В государственной больнице Колкаты 31-летний врач был найден мертвым 9 августа. Он был найден в семинарской комнате больницы, где, как предполагается, отдыхал после изнурительной смены в 36 часов. Автопсия показала, что человека изнасиловали. Его семья подозревает, что это было групповое изнасилование.

Жестокий акт вызвал массовые протесты по всей Индии: ранее в неделе сотрудники нескольких региональных государственных больниц объявили забастовку во время определенных смен. В среду тысячи людей вышли на улицы Колкаты. В пятницу Индийская медицинская ассоциация потребовала всеобщей забастовки.

Полиция пока арестовала подозреваемого работника больницы. Протестующие критикуют власти за неэффективное расследование. В результате, Верховный суд Колкаты передал расследование Центральному бюро расследований, чтобы "усилить доверие общественности". Это федеральное расследовательское агентство.

Изнасилование женщин по-прежнему является распространенной проблемой в Индии. В 2022 году, с населением 1,4 миллиарда человек, в среднем почти 90 случаев насилия сообщалось каждый день. Из-за стигмы, окружающей жертв, и недоверия к правоохранительным органам и системе правосудия многие случаи остаются неподтвержденными. Приговоры за изнасилование все еще редки, и судебные процессы часто длятся годами.

В 2012 году изнасилование индийской студентки в Дели потрясло мир. 23-летнюю Джоти Сингх изнасиловали, избили железной палкой шестеро мужчин и один несовершеннолетний в автобусе. После этого нападавшие выбросили свою жертву из автобуса, серьезно раненую. Молодая женщина later died in a hospital from her injuries.

В ходе общенациональных протестов несколько влиятельных медицинских организаций Индии, в том числе Индийская медицинская ассоциация, выразили свою солидарность с семьей жертвы в Дели. В частности, президент Медицинского совета Индии осудил инцидент в Индии и подчеркнул необходимость принятия более строгих мер для обеспечения безопасности медицинских работников.

После ужасного инцидента премьер-министр Индии объявил серию строгих мер для предотвращения подобных случаев в будущем. К ним относятся усиление безопасности в больницах, введение более строгих наказаний за изнасилование и создание специальных судов для ускорения рассмотрения дел, связанных с насилием.

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