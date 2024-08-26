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После инцидента в Солингене премьер-министр Вюст делится следующими подробностями.

После трагического ножевого инцидента в Солингене министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) обещал предоставить полное объяснение. Он вынес на обсуждение вопрос о статусе подозреваемого и подчеркнул, что необходим тщательный обзор, чтобы установить, были ли соблюдены все...

 and  Melissa Williams
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Вюст и Шольц провели встречу в Золингене в понедельник.
Вюст и Шольц провели встречу в Золингене в понедельник.

После инцидента в Солингене премьер-министр Вюст делится следующими подробностями.

Вюст поднял вопрос о трудностях, с которыми сталкиваются власти при ведении процедур по предоставлению убежища и депортации, отметив, что даже депортация в Европу является "очень сложной задачей". Вюст упомянул "сроки, бюрократические барьеры" или "лазейки", которые могут быть использованы. Он также предложил рассмотреть, достаточно ли у этих властей прав.

26-летний сириец, якобы подлежащий депортации из Германии, якобы въехал в ЕС через Болгарию в 2022 году. После этого он подал заявление на получение убежища в Билефельде, Северный Рейн-Вестфалия. Попытка депортации в Болгарию провалилась из-за того, что мужчину не удалось найти. В итоге он получил дополнительную защиту в процессе получения убежища в Германии.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) поставил под сомнение неоднозначность ситуации с депортациями. Он заявил, что это не просто отдельный случай, а что следует сосредоточиться на системе депортации нашей страны. Он отметил, что к моменту инцидента сроки для внутриевропейских депортаций в Болгарию, через которую мужчина впервые попал в Европу, истекли. Власти пытались его найти, но безуспешно. Рёль уточнил, что мужчина не "скрывался", а периодически появлялся в приюте для беженцев.

Вюст призвал к "действиям" со стороны политиков после нападения в Золингене. Он считал, что "люди вправе ждать ответов" после этого инцидента. Вюст также выступал за изменение политики в области миграции. "Речь идет о том, чтобы облегчить или вообще предотвратить въезд в страну людей, у которых нет постоянного права на проживание здесь", - сказал он. Он предложил хотя бы создать возможности для депортации в определенные районы Сирии и Афганистана.

В пятницу вечером во время городского праздника три человека погибли, а восемь были ранены в результате нападения с ножом. 26-летний подозреваемый сдался на следующий день и был арестован. Федеральная прокуратура рассматривает дело как подозрительное в отношении терроризма. Подозреваемый, предположительно, совершил нападение как член исламистской организации "Исламское государство" (ИГ).

Путешествие 26-летнего мужчины в Германию началось в Болгарии в 2022 году. Несмотря на попытки депортировать его обратно в Болгарию, сроки для внутриевропейских депортаций истекли, что сделало это невозможным.

Германия, как и другие страны ЕС, сталкивается с сложными проблемами при ведении процедур по предоставлению убежища и депортации, как подчеркивал Вюст в своих опасениях по поводу сроков, бюрократических барьеров и лазеек.

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