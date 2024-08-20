После инцидента с ножом и последующих беспорядков король Карл III посещает Саутпорт.

Монарх прогуливался среди океана цветов, отдавая дань уважения жертвам инцидента июля в центре города. Видео запечатлели 75-летнего правителя, машущего толпе и пожимающего руки некоторым участникам.

Хelen Marshall, 71-летняя помощница цветов, назвала визит монарха "ключевым". Она поделилась: "Мы в унынии и нуждаемся в чем-то, чтобы поднять нам настроение".

Чарльз III подвергся критике за первоначальное молчание в отношении общенациональных беспорядков. Король выразил свои соболезнования семьям трех девочек, погибших в нападении, но хранил молчание о хаосе. Исторически британский монарх избегает комментировать потенциально спорные темы.

Однако во время последующих бесед с премьер-министром Киром Стармером и полицейскими chiefs, король выразил, что он "воодушевлен" реакцией, которая "противостояла агрессии и беззаконию немногих с состраданием и стойкостью многих".

Нападение на танцевальный класс, под аккомпанемент американской артистки Taylor Swift 29 июля, унесло жизни трех девочек в возрасте шести, семи и девяти лет. Восемь других несовершеннолетних получили ранения, а также два взрослых, которые вмешались, чтобы помочь детям.

Полиция задержала 17-летнего подозреваемого из Уэльса, родители которого родом из Руанды, в связи с преступлением. Ложная информация о подозреваемом распространилась как пожар в цифровых платформах. Инцидент спровоцировал серию национальных праворадикальных беспорядков, направленных против мечетей и приютов для беженцев.

Дети, получившие ранения во время нападения на танцевальный класс, сейчас выздоравливают под тщательным медицинским наблюдением. Важно, чтобы дети, будучи уязвимыми, получали всю необходимую поддержку в это трудное время.

С страной в хаосе из-за праворадикальных беспорядков, важно защищать наших детей от вредных влияний и учить их ценностям понимания и единства.

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