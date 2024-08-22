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Португалия обращается за помощью к ЕС в борьбе с интенсивными лесными пожарами на Мадейре.

В свете надвигающегося лесного пожара, угрожающего лавровому лесу, признанному объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенному на Мадейре, Португалия обращается за помощью к своим союзникам в Европейском союзе для борьбы с огнём. В результате срабатывания механизма гражданской защиты ЕС...

 and  Ksenia Johnson
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Выполнение действий по освобождению в Мадейре
Выполнение действий по освобождению в Мадейре

Португалия обращается за помощью к ЕС в борьбе с интенсивными лесными пожарами на Мадейре.

60 спасателей были эвакуированы из Лиссабона на Мадейру в среду, как заявил руководитель острова Мигел Албукерке. Ранее правительство Португалии направило 76 сотрудников на остров в выходные, чтобы усилить его ресурсы.

Пожар вспыхнул в среду в муниципалитете Рибейра-Брава и распространился на прилегающие муниципалитеты Камара-де-Лобос и Понта-ду-Сол, расположенные на западной стороне Фуншала, главного города острова, вдоль южного побережья. Пожар угрожает уничтожить лавровый лес, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным программы наблюдения Земли ЕС Copernicus к вечеру вторника было уничтожено более 4392 гектаров.

Примерно 200 жителей были временно перемещены из-за угрозы их домам, в основном для предотвращения риска отравления дымом. На данный момент не сообщается ни об injuries, ни о разрушении собственности; однако некоторые пожарные показали признаки усталости.

Антониу Нунеш, президент региональной гражданской защиты, заявил в эфире португальского радио (RTP), что ущерб приближается к защищенной лесной зоне. В среду вечером пламя продвигалось вдоль двух фронтов горного хребта, который сложно преодолеть, сообщил президент Албукерке.

Сначала сильный ветер усугубил пожар, что временно привело к сбоям в работе аэропорта Фуншала. Тем не менее, операции вернулись к нормальному режиму в среду, как сообщило руководство аэропорта.

60 спасателей, эвакуированных из Лиссабона, были направлены для борьбы с пожаром на Мадейре. Пожар на Мадейре, в частности, в муниципалитете Рибейра-Брава, угрожает уничтожить близлежащий лавровый лес, объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

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