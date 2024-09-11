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Популярная музыкант Тейлор Свифт выразила намерение поддержать агрессивную кандидатуру Камалы Харрис на предстоящих американских выборах.

Тейлор Свифт анонсировала свою поддержку вице-президента Камалы Харрис на грядущих президентских выборах, запланированных на ноябрь. Позже, в Instagram, она сообщает, что голосовать будет за Камалу Харрис и Тима Уолза на выборах 2024 года.

 and  Viktoria Klein
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Популярная музыкант Тейлор Свифт выразила намерение поддержать агрессивную кандидатуру Камалы Харрис на предстоящих американских выборах.

Харрис, претендент на пост президента от демократов, выступает за "вопросы и битвы", которые требуют "адвоката", чтобы бороться за них, согласно заявлению Свифт о поддержке. Харрис изображается как "осторожный и талантливый" политик, и я уверен, что мы можем достичь больших высот в этой стране, если мы избежим хаоса и выберем мир вместо него", - сказал musician.

Поговаривали о возможной поддержке Свифт в течение нескольких недель, учитывая ее огромное онлайн-сообщество, насчитывающее более ста миллионов человек, и то, как внимательно ее фанаты следят за каждым ее заявлением.

Оба, консервативные и либеральные политические фракции, пытались завоевать Свифт в течение многих лет. Однако певица сохраняла нейтралитет в американской политике в течение многих лет, даже во время президентских выборов 2016 года, когда победил республиканский популист Дональд Трамп.

Ходили слухи, что Свифт склоняется к республиканцам, пока она не нарушила молчание в 2018 году и не поддержала демократа в гонке на пост сенатора в своем родном штате Теннесси.

На президентских выборах 2020 года Свифт поддержала демократов, поддержав Байдена. Она также выразила свое несогласие с решением Верховного суда отменить право на аборт по всей стране и включила сообщения поддержки ЛГБТК+ сообщества в свою музыку и музыкальные клипы. Кроме того, она побуждала своих фанатов зарегистрироваться для голосования.

Фанаты Свифт уже показали свою поддержку Харрис до ее публичной поддержки. Страница "Swifties for Kamala" набрала существенное количество подписчиков на платформах, таких как TikTok, Facebook и Instagram, с аналогичными страницами для Трампа, но с гораздо меньшим количеством подписчиков.

Поддержка Свифт Харрис на президентских выборах 2020 года добавила значительный вес к выборам президента, потенциально повлияв на решения голосования ее обширного онлайн-сообщества. Выборы президента - это важный момент для решительных адвокатов, таких как Харрис, как показывает ее приверженность борьбе за вопросы, которые поддерживает Свифт.

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