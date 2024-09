Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта

Упаковка может вводить в заблуждение в отношении продуктов. Термины, такие как "эко- friendly" и "произведено местно", часто используются для продвижения товаров, но они могут быть вводящими в заблуждение и приводить к недовольству потребителей. Эти проблемы часто сообщаются на портал Lebensmittelklarheit.de, управляемый центрами потребителей, или даже в юридические отделы конкурентов в Wettbewerbszentrale.

Стефани Ветцель, координатор проекта "Лебensoффенклариheit" в Берлине в Verbraucherzentrale Bundesverband, объясняет, что поставщики часто корректируют свою маркировку из-за жалоб потребителей. Однако некоторые жалобы также связаны с юридическими отделами центров потребителей, особенно когда они подают в суд на поставщиков для улучшения их маркировки.

Существуют также этикетки на продуктах, которые кажутся законными, но все равно могут вводить потребителей в заблуждение. Будьте осторожны с этими семью утверждениями на упаковке:

1. Меньше сахара, меньше сахаров, без сахара

Продукты, помеченные как "меньше сахара" или "низкий сахар", должны содержать на 30% меньше сахара, чем их аналоги. Этикетка "без сахара" означает, что производитель не добавлял дополнительный сахар в виде сахара, молока или фруктов. Только продукты, содержащие менее 0,5 грамма сахара на 100 граммов или 100 миллилитров, могут быть помечены как без сахара, согласно Надин Шрейнер, юридический советник в Wettbewerbszentrale. Тем не менее, продукты, помеченные как без сахара, все еще содержат сахар.

Многие потребители считают, что "без сахара" означает низкокалорийный, но это не всегда так. Эти продукты часто содержат другие подсластители, такие как ксилит, которые содержат fewer calories than sugar but are not entirely calorie-free.

2. Низкокалорийный, с пониженным содержанием жира

В пищевой промышленности термины "низкокалорийный" и "с пониженным содержанием жира" используются взаимозаменяемо. Продукт считается "низкокалорийным", если он содержит менее трех граммов жира на 100 граммов пищи или менее 1,5 грамма на 100 миллилитров жидкой пищи. Однако "с пониженным содержанием жира" не обязательно означает, что продукт здоровее. Чтобы компенсировать потерю вкуса, низкокалорийные продукты часто содержат больше добавок.

3. Местное производство

Фразы "местное производство" и "местные фермы" также могут вводить в заблуждение. Шрейнер поясняет, что термин "местный" не имеет юридического определения, что делает неясным, на что именно он указывает в отношении происхождения продукта. Хотя потребитель из Штутгарта может предположить, что "местный" продукт происходит из Штутгарта или даже из Баден-Вюртемберга, неясно, происходит ли он из ближайшего Людвигсбурга или из более отдаленных мест, таких как Констанц.

Продукты, произведенные в Баден-Вюртемберге, не могут быть проданы по всей стране с соответствующей этикеткой, подчеркивает Шрейнер.

4. Естественно чистый

Продукт, помеченный как "естественно чистый", должен состоять на 100% из веществ, полученных из природы, согласно Шрейнер, без других добавок, разрешенных.

5. Без добавок

Этикетки, такие как "без красителей", "без искусственных ароматизаторов" или "без усилителей вкуса", часто встречаются на упаковке продуктов. Ветцель объясняет, что эти этикетки дают впечатление, что не используются никакие красители или компоненты, усиливающие вкус. Однако производители часто заменяют непопулярные добавки альтернативными, которые не требуют обязательного обозначения. Например, сок свеклы часто используется вместо искусственных красителей.

1. Сделано в Германии

Продукт, помеченный как "Сделано в Германии", означает, что значительная часть его производства происходит в Германии, согласно Шрейнер. Однако нет точного определения, какой процент продукта должен быть произведен в Германии. Таким образом, "Сделано в Германии" не обязательно указывает на то, что продукт был полностью произведен в Германии.

1. Климатически нейтральный или эко- friendly

Чтобы пометить продукт как "климатически нейтральный" или "эко-friendly", производитель должен предоставить конкретные причины, почему продукт является климатически нейтральным или эко-friendly, говорит Шрейнер. В противном случае это утверждение считается незаконным.

Стефани Ветцель также подчеркивает, что вводящая в заблуждение маркировка часто включает заявления о содержании сахара, такие как "меньше сахара", "меньше сахаров" или "без сахара". Несмотря на эти этикетки, некоторые продукты все еще содержат значительное количество сахара, что приводит к путанице и недовольству потребителей.

Что касается этикеток "без сахара", потребители часто считают, что продукты "без сахара" низкокалорийны, но Надин Шрейнер поясняет, что они могут содержать сахарозаменители, такие как ксилит, которые хотя и содержат fewer calories чем сахар, но не являются полностью без калорий.

