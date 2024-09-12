Понимание последствий недавнего снижения процентной ставки для вас.

Следуя за снижением ставки депозита ЕЦБ на 0,25, которая привела ее к 3,50%, ситуация для сберегателей ухудшилась. Тем не менее, стоимость кредитов, скорее всего, снизится незначительно, но остается неясным, будет ли это снижение заметно в ипотечном кредитовании.

В ответ на непрерывно снижающиеся темпы инфляции в зоне евро ЕЦБ снизил основную ставку, по которой предприятия могут брать кредиты в еврозоне, на 0,60%. Сейчас она составляет 3,65%. Если финансовые институты размещают средства в ЕЦБ, они получают четверть процента меньше процента, что составляет 3,50%.

Порталы опросов изучили, как это снижение ставки влияет на потребителей в различных секторах, включая ипотечное кредитование, депозиты, текущие счета и кредиты наличными.

Вкладные Счета

Решения ЕЦБ в июле 2022, сентябре 2022, октябре 2022, декабре 2022, феврале 2023, марте 2023, мае 2023 и июле 2023 привели к росту процентных ставок по вкладным счетам. Эта тенденция прекратилась. Хотя ранее основные процентные ставки были на уровне 4,25 или 3,75, процентные ставки по вкладным счетам уже снизились до принятия решения ЕЦБ. В ноябре двухлетние вклады приносили в среднем 3,39%, но сейчас они составляют 2,68%, согласно анализу портала Verivox. В среднем, процентные ставки доступных предложений по стране упали на 0,71 процентного пункта. Однако темпы инфляции в августе снизились до 1,9%, самого низкого уровня с марта 2021 года. В результате реальная процентная ставка среднего двухлетнего вклада достигла рекордного уровня 0,78%.

В настоящее время вы можете получить 3,084% (Fordbank) для одного года с немецкой страховкой вкладов. Haitong Bank предлагает 3,534% через WeltSparen с гарантией страхования вкладов до 100 000 евро от португальского фонда страхования вкладов. Средняя процентная ставка по вкладным счетам сейчас составляет 2,67% на один год, согласно данным FMH Financial Consulting.

Даже с трехлетним сроком Haitong Bank из Португалии предлагает 3,534%. Без брокера французский Stellantis Direct Bank предлагает 3,100% на три года. Немецкий Ford Bank предлагает 3,084% с немецкой страховкой вкладов на этот период. Если вы хотите сохранить свои деньги вложенными на десять лет, вы можете получить 3,15% процента от Varengold Bank в Германии.

Те, кто хочет воспользоваться относительно высокими процентными ставками, должны сделать это как можно скорее, согласно данным FMH Financial Consulting, поскольку условия для вкладных счетов, скорее всего, продолжат ухудшаться - каждый ожидаемый ключевой снижение ставки будет толкать их еще ниже. В текущей обстановке сберегатели имеют возможность использовать стратегию лестницы. Это означает не держать все свои сбережения на одном вкладном счете, а разделить их на разные сроки погашения по нескольким счетам. Это дает сберегателям гибкость, и они не будут привязаны к долгосрочным инвестициям, например.

Самые Высокие Процентные Ставки

В настоящее время, согласно данным FMH, самую высокую процентную ставку предлагает немецкий XTB - 4,215% (ограничено тремя месяцами). Шведский TF Bank предлагает фиксированные 3,762% на три месяца.

Сравнение Сберегательных Счетов

Кредиты наличными

Хотя процентные ставки по вкладам остаются высокими, потребительские кредиты по-прежнему дороги. Пока процентные ставки по вкладам остаются высокими, потребительские кредиты не станут существенно дешевле. Это плохо для потребителей, так как банки используют фиксированные и сберегательные вклады для финансирования потребительских кредитов. В январе 2022 года процентная ставка по кредиту на 60 месяцев составляла примерно 3,70%, но к концу 2022 года она выросла до 5,95%. В настоящее время, согласно данным FMH, средняя процентная ставка по такому кредиту составляет 7,28%.

Однако стоит сравнивать предложения. Текущий диапазон варьируется от 5,10 до 12,67%.

Сравнение Кредитов наличными

Ипотечные Ставки

Ипотечные ставки примерно в четыре раза выросли с начала 2022 года. Согласно данным FMH, средняя процентная ставка по 10-летнему кредиту сейчас составляет 3,38%, в диапазоне от 3,02 до 4,20% в год в зависимости от поставщика.

Решение ЕЦБ косвенно влияет на ипотечные ставки. Основным фактором является доход от 10-летних немецких федеральных облигаций, так как он в основном влияет на доходы от покрытых облигаций, которые банки используют для финансирования ипотечных кредитов.

Макс Herbst, владелец FMH Financial Consulting, считает, что домовладельцы, возможно, не будут платить меньше за свои ипотечные кредиты в ближайшее время. "Люди, которые хотят понять, как изменятся ипотечные ставки, не должны фокусироваться на ключевой процентной ставке, а должны обращать внимание на темпы инфляции. Поскольку задача ЕЦБ - поддерживать стабильность евро, инвесторы будут учитывать это возможное будущее развитие, что приведет к приемлемым доходам от 10-летних немецких федеральных облигаций. Цель инфляции ЕЦБ составляет около 2%, и это должно быть достигнуто в долгосрочной перспективе. В результате доход от немецких федеральных облигаций стабилизируется немного выше 2,25% - немного выше ожидаемой цели инфляции. Если доход от немецких федеральных облигаций не изменится значительно, доходы от покрытых облигаций также останутся стабильными, и в конечном итоге ипотечные ставки не изменятся существенно. Это не обнадеживающий прогноз, учитывая небольшой рост цен на недвижимость и относительно стабильные ипотечные ставки", - сказал Herbst.

Рассматривая период фиксации процентных ставок

Если вы обдумываете более длительный или более короткий период фиксации процентных ставок, учитывайте свои прогнозы относительно будущих колебаний ставок. Если вы считаете, что ставки существенно упадут в течение следующих пяти лет, более короткий срок может быть предпочтительным. С другой стороны, если вы ожидаете роста ставок, 20-летняя фиксированная ставка может обеспечить разумную стабильность, хотя и с премией. Мир в душе, который она предлагает, обходится недешево, но гарантирует стабильность ваших финансовых обязательств в долгосрочной перспективе.

Оценка процентных ставок по ипотеке

Сравнение счетов

Те, кто испытывает трудности с наличностью, иногда могут задействовать свои пределы овердрафта, чтобы покрыть свои расходы. Однако это, как правило, не рекомендуется, особенно в периоды высоких процентных ставок. Даже при снижении процентных ставок проценты по овердрафту обычно остаются высокими, так как банки часто устанавливают свои ставки на основе основной процентной ставки Европейского центрального банка. В настоящее время средняя ставка овердрафта составляет 12,02% по данным FMH, плюс дополнительные 13,35% за превышение лимита овердрафта. Стоит отметить, что овердрафт, привязанный к вашему сберегательному счету, как правило, является самым дорогим кредитом, который предлагает банк. Поэтому им следует пользоваться умеренно и в течение короткого времени.

В свете текущего снижения ставки по депозитам Европейского центрального банка инвесторы могут рассмотреть возможность перевода своих средств с традиционных сберегательных счетов в инвестиционные возможности, так как потенциальная доходность может быть выше.

Снижение ставки по депозитам также может побудить банки снизить свои процентные ставки по ипотеке, что принесет облегчение владельцам недвижимости с действующими или предстоящими ипотечными платежами.

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