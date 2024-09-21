Помогла остановить значительную смертность от насекомых, Германия?

В течение трех десятилетий население насекомых в Германии сократилось на поразительные 75%. Это потрясающее открытие вызвало глобальный рев в 2017 году. Однако положение этих шестиногих существ в Германии не улучшилось - наоборот.

Звонок тревоги из Крефельда прозвенел по всему миру. Даже "Нью-Йорк Таймс" сообщала о резком сокращении насекомых в Германии, и некоторые ученые предупреждали об "апокалипсисе насекомых". Несмотря на то, что это может показаться драматичным, это не было преувеличением, учитывая данные о 75-процентном снижении населения насекомых в течение 30 лет.

Отчет исследователей вызвал широкое негодование и сильное желание действовать. В соглашении о коалиции 2018 года СДПГ и Союз пообещали принять существенные меры для борьбы с сокращением населения насекомых. В то время заголовки вроде "Король пчел Маркус Сöder" были обычным явлением, что свидетельствует оefforts баварского министра-президента по защите насекомых. Однако шум вокруг сокращения населения насекомых в основном утих, и темы сохранения видов и природы стали тише. Но что было сделано для борьбы с сокращением населения насекомых?

"Было достигнуто значительное продвижение в двух ключевых областях", - говорит Кристоф Шербер в интервью с ntv.de. Руководитель Центра мониторинга биоразнообразия в Лейбницовском институте подчеркивает увеличение финансирования исследований и Закон о защите насекомых, вступивший в силу в 2022 году. Большая коалиция вынесла этот закон на повестку дня в конце своего срока, и он был принят в 2022 году. Этот закон в основном касался расширения защищенных территорий, но также запрещал использование средств защиты растений в этих регионах. Кроме того, закон заложил основу для борьбы с сокращением населения насекомых из-за светового загрязнения.

"И благодаря обширным программам финансирования finally could critical research be undertaken", - добавляет Шербер. Центр мониторинга биоразнообразия, например, исследует альтернативы средствам защиты растений в сельском хозяйстве. Результаты ожидаются в ближайшее время и вызовут дальнейшую дискуссию по этому вопросу.

Прорыв в обязательствах по защите видов произошел в конце 2022 года на Всемирной конференции по биоразнообразию в Монреале. Государства согласились на крупнейшее соглашение по охране природы в истории. К 2030 году не менее 30% земель и водных ресурсов должно быть защищено, что является важным шагом для предотвращения потери видов и экосистем. Кроме того, промышленно развитые страны обязались выделить не менее 20 миллиардов долларов для финансирования охраны природы в бедных странах в глобальном юге.

ЕС последовал этому примеру в июне 2021 года. Было принято решение о восстановлении EU, впервые решив восстановить поврежденные экосистемы. К 2030 году члены должны восстановить не менее 30% поврежденных земель и водных ресурсов. У них есть гибкость в выборе способа достижения этой цели, будь то повторное увлажнение торфяников, посадка деревьев в городах или восстановление рек в их естественном состоянии.

Признания показывают, что мир четко осознает катастрофические последствия вымирания видов. Если эту тенденцию не удастся остановить, последствия будут фатальными. "Защита биоразнообразия важнее защиты климата", - объясняет научный журналист Дирк Штеффенс в интервью с ntv.de. "Потому что климатический кризис ставит под угрозу наш образ жизни, а вымирание видов, если оно произойдет, поставит под угрозу наше существование". Люди могли бы выжить без одного ледника на Земле, но не без биоразнообразия. "Воздух, который мы дышим, образуется через фотосинтез, вода, которую мы пьем, очищается микроорганизмами, и наша еда зависит от них", - объясняет Штеффенс. Таким образом, предупреждение Всемирного совета по биоразнообразию имеет серьезные последствия. Совет оценивает, что к концу века может вымереть около миллиона видов. "И если это произойдет", - предупреждает Штеффенс, "мы, люди, также можем перестать существовать".

Стало ясно, что функциональная экосистема не может существовать без биоразнообразия. Насекомые играют в этом жизненно важную роль, так как они находятся в основе пищевой цепи. Их исчезновение имело бы фатальные последствия для всех последующих созданий, таких как птицы или земноводные. Если бы не было насекомых для опыления растений, поставки продовольствия для людей стали бы скудными.

Ситуация остается "тревожной"

Несмотря на прогресс, ситуация по-прежнему "тревожная",according to biodiversity researcher Scherber. "Было сделано много, но еще многое предстоит сделать", - честно признает он. Текущее состояние биоразнообразия насекомых в Германии все еще "тревожное". Нет признаков улучшения или скорого восстановления. Наоборот, красные списки все больше и больше показывают вымирающих видов.

Схербер не удивлен нынешней ситуацией. Основы для нынешнего опасного состояния были заложены задолго до этого и почти не изменились: планирование земель. "Там многое пошло не так", - замечает Схербер. Примерами являются инициативы по консолидации земель 70-х годов, которые стремились повысить производительность и условия сельского хозяйства и лесного хозяйства за счет объединения небольших ферм, выравнивания неровной местности и удаления изгородей или лесов. В то же время сельское хозяйство стало более интенсивным, и использование земли увеличилось. "Жизненные линии насекомых медленно исчезали со временем". В конце концов, редкие виды не имели места для существования в этих пустых пространствах.

Муниципалитеты несут ответственность

Тревожный прогресс был известен уже давно, не только благодаря конкретным данным, полученным в результате исследований в Крефельде. "С 70-х годов многочисленные исследования показали сокращение биоразнообразия", - замечает Схербер. "Исследование Крефельда - всего лишь верхушка айсберга". Массовое вымирание видов вызвано несколькими факторами. Схербер подчеркивает изменение климата, световое загрязнение, пестициды и переизбыток азота в сельском хозяйстве. Однако главным фактором остается использование земли.

Вероятно, это не приведет к значительным изменениям, добавляет Шербер. Вместо этого ландшафт необходимо перестроить. В первую очередь, местные органы планирования в муниципалитетах должны активизироваться. Им нужно идентифицировать неиспользуемые земельные участки, принадлежащие муниципалитету, и перепланировать их. "Например, кромки полей, границы или живые изгороди должны быть reintroduced в ландшафт везде, где были удалены поля или живые изгороди". Агроугодья или леса, непосредственно примыкающие к дорогам или воде, лишены необходимых переходных биотопов для многих насекомых. В конечном итоге, борьба против вымирания видов будет решаться в основном на муниципальном уровне.

Эксперт по климату Ханс-Оtto Портнер также выступает за лучшее планирование пространства. "Односторонние компенсационные меры больше не подходят, если мы хотим положить конец климатическому и биоразнообразию кризису", - сказал Портнер "Die Zeit". Однако проблема заключается в том, что многие муниципалитеты не понимают важности защиты видов, часто приоритизируя краткосрочные экономические интересы над долгосрочным сохранением.

Обратные шаги

Германия так же далека от реализации необходимых мер, как и в прошлом. Регулярно природоохранные и видовые защиты отодвигаются по политической повестке дня. В ответ на протесты европейских farmers, министры сельского хозяйства ЕС ослабили экологические требования в Общей сельскохозяйственной политике ЕС в конце марта. Изначально Европейский парламент отклонил законопроект, который должен был ограничить использование пестицидов в сельском хозяйстве. Акт ЕС "Нatura 2000" был принят, но в значительно пересмотренной версии после критики от христианских демократов и ассоциаций farmers. На данный момент нет конкретных планов по реализации Монреальского протокола на федеральном уровне.

Оптимизм Шербера в борьбе против вымирания видов меньше связан с политикой. "Я не думаю, что нам следует ждать политики", - говорит он. Изменения могут быть инициированы через влияние на работе или личных садах, предлагает эксперт. "Общество должно вести, а политика последует". Одно ясно: шум вокруг исследования Крефельда может утихнуть, но вымирание насекомых в Германии продолжается.

Хотя были предприняты усилия по борьбе с сокращением насекомых, как отметил Christoph Scherber, ситуация остается "тревожной" для исследователей биоразнообразия. Реализация политики, такой как Закон о защите насекомых, и увеличение финансирования исследований заслуживают похвалы, но требуются дополнительные действия. Например, лучшее планирование земли на муниципальном уровне может помочь reintroduce необходимые биотопы для насекомых и предотвратить их дальнейшее сокращение. Образование играет важную роль в этом процессе, так как повышение общественного сознания об importance насекомых и последствиях их вымирания может вдохновить individuals на действия в своих сообществах.

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