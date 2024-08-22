Пользователи iPhone и iPad в ЕС теперь могут удалить Apple App Store со своих устройств.

Согласно заявлениям компаний, в будущем останутся неудаляемыми только настройки приложений и само устройство. Однако потребители ЕС все еще смогут изменять настройки в браузерах, сервисах обмена сообщениями, звонках и различных приложениях.

Успех Apple во многом обусловлен тем, что его устройства идеально работают вместе. Однако пользователи ограничены использованием только App Store Apple или других встроенных приложений для доступа к предложениям от третьих лиц.

В течение более года между Брюсселем и корпорацией Apple ведется спор о цифровом рынке (DMA), с процедурами и угрозами. "Правила App Store препятствуют DMA, они запрещают разработчикам приложений побуждать потребителей использовать альтернативные каналы распространения для предложений и контента", - заявила Еврокомиссия в предварительном заявлении после расследования.

Если ЕС утвердит этот первоначальный анализ и Apple не изменит свои правила App Store, корпорация может быть оштрафована на сумму до 10% своего глобального дохода. В прошлом году это составило бы более 30 миллиардов евро. В случае повторных правонарушений ЕС угрожает штрафами до 20% глобального дохода. В прошлом месяце Apple объявила о изменениях.

Корпорация Apple давно защищает свою закрытую систему, утверждая, что пользователи защищены от проникновения вредоносного ПО и утечек данных. В своем объявлении на веб-сайте для разработчиков компания теперь ясно заявила, что альтернативные браузеры могут быть предложены на их устройствах только если они соответствуют определенным "стандартам конфиденциальности и безопасности".

Кроме ЕС, компании, такие как видеоигровая компания Epic Games и сервис потоковой передачи Spotify, также оспаривают текущие правила Apple, так как им приходится платить комиссию Apple за установку их программ через App Store Apple.

Несмотря на озабоченность ЕС по поводу правил App Store Apple, ограничивающих разработчиков, пользователи все еще могут обнаружить множество приложений от третьих лиц в App Store Apple. Однако в будущем пользователи, возможно, не смогут изменять настройки внутри этих приложений так же, как сейчас, так как только настройки приложений и само устройство могут стать неудаляемыми.

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