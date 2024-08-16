Полугодовой баланс Мауэ: одобрено чуть более 100 000 домов

В первой половине 2024 года наблюдалось самое резкое снижение разрешений на строительство одноквартирных домов: здесь было одобрено 18 600 домов, что на почти 31 процент меньше, чем в предыдущем году, как сообщило статистическое ведомство. Для двухквартирных домов снижение составило почти 15 процентов, а для многоквартирных домов - около 21 процента.

"Текущий уровень выдачи разрешений на строительство соответствует лишь немного более 200 000 newly built apartments в год", - объяснил Себастьян Дуллиен, научный директор Института макроэкономики и исследований бизнес-цикла (IMK) при Фонде Ганса Бёклера. Первоначальная цель федерального правительства, согласно которой ежегодно должно быть построено 400 000 новых квартир в Германии, является "недостижимой" в этом законодательном периоде.

Наибольшую нагрузку представляет собой исторически сильный рост процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в последние два года. "Процентные ставки по десятилетним ипотечным кредитам временно удвоились с около одного процента и по-прежнему более чем в три раза выше, чем на минимальном уровне".

Дуллиен ожидает поворот на рынке жилья Германии "наиболее поздно в конце 2025 года, когда ЕЦБ существенно снизит процентные ставки и эти снижения также повлияют на спрос на строительство".

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки десять раз подряд с июля 2022 года из-за растущей инфляции и сохранил их на высоком уровне с октября по апрель 2024 года. В то же время уровень инфляции в зоне евро существенно снизился, и в июне центральный банк снизил процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 4,25 процента. Что произойдет в сентябре, "полностью открыто", подчеркнула президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Ассоциации отрасли призвали политику сделать больше против спада в жилищном строительстве. "Траffic light коалиция подчеркивает свою волю создать доступное жилье. Однако политическая воля сама по себе не построит ни одной квартиры", - объяснил Тим Оливер Мюллер, CEO главной ассоциации немецкой строительной промышленности. Новые государственные требования и нормативы не помогут. Мюллер похвалил "упрощенные" государственные строительные нормы в Нижней Саксонии - другие федеральные земли должны "срочно" последовать этому примеру.

Центральная ассоциация немецкой строительной промышленности также призвала к тому, чтобы государства и муниципалитеты могли стимулировать жилищное строительство - государственные строительные нормы являются "самым острым мечом" для упрощения строительства. Нижняя Саксония установила "настоящий план действий" для других земель, похвалил CEO Феликс Паклеппа.

Он перечислил: требования к дистанции были снижены, позволяя строить большие здания. Требование создания парковочных мест при строительстве квартир также отменяется. Кроме того, возможности для мансардных этажей или расширений стали проще. "Если бы мы могли строить так во всех 16 федеральных землях, снова создавались бы более доступные квартиры".

Однако импульсы федерального правительства "слишком слабы", чтобы снова запустить жилищное строительство, критиковал Паклеппа. Из-за высоких процентных ставок и строгих энергетических требований строительство стало непосильным для многих - "или просто больше не имеет смысла".

Федеральная ассоциация немецких жилищных и недвижимых компаний (GdW) потребовала "абсолютного приоритета баланса для строительства квартир", как это было введено для строительства возобновляемых источников энергии. Здание должно быть соответствующим образом спроектировано.

"Мантра-like", GdW уже многие месяцы требует низкопроцентную программу для доступного жилья. "Процентная ставка в один процент могла бы существенно стимулировать строительную активность и снова сделать гарантированные доступные арендные платы в размере десяти-двенадцати евро за квадратный метр". GdW рассчитывает, что государственная субсидия на один процент процентной ставки будет безубыточной из-за увеличения налоговых доходов от оживленной строительной промышленности.

Комиссия, в ответ на эту ситуацию на рынке жилья, также приняла коммуникацию об осуществлении программ жилья, чтобы адресовать вызовы, с которыми сталкивается немецкий рынок жилья. Реализация этой коммуникации потенциально может предоставить финансовую поддержку и стимулы, чтобы стимулировать жилищное строительство и сделать его более доступным.

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