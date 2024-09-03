Получатели поддержки для новых предприятий стоимостью 1000 евро

Получение высшего образования может стать финансовой задачей, особенно для первокурсников, у которых нет достаточных средств. В таких ситуациях на помощь приходит Грант для старта в учебе. Это разовая выплата в размере 1000 евро, предназначенная для облегчения перехода в университетскую жизнь для молодых людей в возрасте до 25 лет, которые либо сами, либо через своих семьи получали социальную помощь до начала академического пути. Вот что вам нужно знать:

1. Требования к кандидатам

Грант для старта в учебе подчиняется определенным условиям. Согласно Немецкому студенческому союзу, заявители должны соответствовать следующим критериям:

Быть в возрастной группе до 25 лет

Поступать на полную программу бакалавриата в университете в первый раз

Предоставить доказательство зачисления

Представить документы, подтверждающие получение социальных пособий, таких как жилищная помощь, надбавка на ребенка, пособие по безработице, социальная помощь или пособия в соответствии с Законом об иностранцах в предыдущем месяце зачисления

Студенты, проживающие в учреждениях опеки и попечительства, чьи родители освобождены от алиментных обязательств, также могут подать заявку на этот грант.

2. Процесс подачи заявки

Студенты могут подать заявку на получение Гранта для старта в учебе через платформу "bafoeg-digital.de", начиная с 2 сентября. Стоит отметить, что право на получение этого гранта не зависит от BAföG и не повлияет на какую-либо финансовую поддержку BAföG.

Для онлайн-заявки вам понадобится:

ID Bund

Свидетельство о зачислении из университета

Подтверждение получения социальных пособий в предыдущем месяце зачисления

3. Сроки подачи заявки

Согласно Федеральному министерству образования и научных исследований (BMBF), заявки на получение Гранта для старта в учебе могут быть поданы до конца следующего месяца после начала обучения. Например, для тех, кто начинает учиться в октябре, крайний срок подачи заявки - 30 ноября.

4. Возврат средств

Грант для старта в учебе является грантом и, как правило, не подлежит возврату.

Грант для старта в учебе предназначен в первую очередь для потребителей, так как он предназначен для молодых людей в возрасте до 25 лет, которые получали социальную помощь. Если потребитель соответствует критериям и успешно получает грант, он не обязан его возвращать, так как он, как правило, не подлежит возврату.

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