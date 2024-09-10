Польша выражает свое резкое несогласие с предложенными Германией стратегиями по охране границ.

В понедельник министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ) объявила о временных пограничных проверках на всех девяти границах Германии с соседними странами-членами ЕС. Эта процедура начнется 16 сентября и продлится полгода. Кроме того, Фэзер сообщила, что федеральное правительство разработало план возвращения беженцев на границах, превосходящий нынешнюю схему. Подробности пока не раскрывались.

С понедельника немецкие федеральные власти ведут переговоры о ужесточении иммиграционных правил из-за нескольких подозрительных исламистских атак. ХДС сделало возвращение на границы условием для участия в переговорах.

Откровенно говоря, требование ХДС о возвращении на границы вызывает напряжение в ходе переговоров об иммиграционных правилах. Несмотря на объявление Фэзер о более строгих пограничных контролях и новом плане возвращения беженцев, некоторые партии считают, что нужно сделать больше.

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