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Польша столкнулась с распространением вспышек вредных золотых водорослей

Два года назад в Одере были найдены большие quantities умершей рыбы. Недавно польские власти сообщили о росте вредоносных золотых водорослей в притоках реки. Планируется применение химических веществ для борьбы с этим restreppening.

 and  Ksenia Johnson
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Золотые водоросли, демонстрируя токсичность вновь, процвели в канале Глейвиц, который связан с...
Золотые водоросли, демонстрируя токсичность вновь, процвели в канале Глейвиц, который связан с Одером.

Следуя за гибелью рыбы в реке Одер - Польша столкнулась с распространением вспышек вредных золотых водорослей

Использование Перекиси Водорода для Борьбы с Распространением Золотой Водоросли

Польские власти пытаются контролировать распространение опасной золотой водоросли в притоках Одера с помощью вредных химикатов, таких как перекись водорода. В последнее время перекись водорода использовалась в части Гливицкого канала, связанного с Одером, как сообщает Министерство климата и окружающей среды в Варшаве. "Предварительные исследования показывают, что перекись водорода нарушила клетки золотой водоросли и привела к снижению этой водоросли на 90-99,9 процентов".

Перекись Водорода: Краткосрочное Решение

Министр окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска подчеркнула, что использование перекиси водорода является лишь временным решением. "Наша главная цель, конечно, состоит в том, чтобы уменьшить загрязнения, поступающие в резервуар, Гливицкий канал и, в конечном итоге, в Одер". Польша в настоящее время сосредоточена на стратегии уменьшения солевых стоков из добычи.

За период двух недель власти изъяли в общей сложности 77 тонн погибшей рыбы из Гливицкого канала и резервуара Дzierżno Duże. Министерство окружающей среды описало это происшествие как региональную экологическую катастрофу.

Летом 2022 года произошла массовая гибель рыбы в Одере. Эксперты из Германии и Польши предположили, что токсическое воздействие цветения золотой водоросли, в частности Prymnesium parvum, скорее всего, было ответственно за гибель рыбы.

Гливицкий канал, введенный в эксплуатацию в 1939 году, имеет длину 41 километр и соединяет верхнесилезский мегаполис Гливице с Одером. Летом прошлого года также было извлечено много погибшей рыбы оттуда. Власти приказали добавить кислород в воду.

Избыточное использование вредных химикатов, таких как перекись водорода, временно контролируя цветение золотой водоросли, способствует загрязнению окружающей среды. Для достижения устойчивых изменений Польша работает над уменьшением солевых стоков из добычи, чтобы уменьшить загрязнения в Одере и его притоках.

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