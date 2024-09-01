Польша отмечает 85-ю годовщину вторжения нацистской Германии

Туск воспользовался своей речью на Вестер플атте, чтобы также предупредить о опасности, исходящей от конфликта в Украине. Уроки, извлеченные из Второй мировой войны, "далеки от академических", заявил премьер-министр. Страны НАТО должны "полностью impegnarsi в защите от враждебности, свидетелями которой мы являемся на полях сражений в Украине", призвал он. "Война опять закипает на востоке", заключил Туск.

Вторжение немецких войск на польскую территорию 1 сентября 1939 года побудило Великобританию и Францию объявить войну Германии во главе с Гитлером. В соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, Советский Союз также вторгся на восточную Польшу 17 сентября 1939 года.

В Велюне, где 85 лет назад упали первые немецкие бомбы, Дуда заявил, что "искренние извинения" от Германии за злодеяния, совершенные против Польши, недостаточны. Вопрос о репарациях остается "нерешенным", подчеркнул президент, будучи членом националистически-консервативной партии "Право и справедливость". Во время своего пребывания у власти эта партия требовала от Германии репараций в размере 1,3 триллиона евро за ущерб, причиненный нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Проевропейское правительство Туска не поддерживало это требование. Вместо этого оно добивалось финансовой компенсации от Берлина за потери, понесенные Польшей во время Второй мировой войны от рук нацистов. На правительственных переговорах между Германией и Польшей в июле этого года Берлин и Варшава договорились построить немецко-польское здание в Берлине в память о польских жертвах нацизма. Обе стороны ведут интенсивные переговоры по вопросам, таким как компенсация жертвам и память.

В воскресенье министр культуры Клаудия Рот (Зеленые) предостерегла от забывания прошлого. "Мы не должны забывать преступления немецкой вермахт и страдания Польши, ради самих себя", - заявила она. В результате необходим "честный разбор нашего общего прошлого". Это включает в себя последовательное повествование о том, что происходило в Польше между 1939 и 1945 годами.

"Один из основных проектов нашей культуры памяти в этом контексте - немецко-польское здание", - продолжила Рот. Его основная цель - изучение немецкой оккупации во время Второй мировой войны. В здании также будет мемориал польским жертвам Второй мировой войны. Рот представила предложение о немецко-польском здании, которое было утверждено федеральным кабинетом в июне. Сейчас его реализацию должен утвердить Бундестаг.

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