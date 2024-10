Полиция Таиланда задержала водителя автобуса и начала поиски погибших в результате пожара в школьном автобусе, унесшего жизни 23 человек.

Автобус, перевозивший шестерых учителей и 39 учеников начальных и средних школ, направлялся в провинции Айюттхая и Нонтхабури, расположенные примерно в 300 км (186 милях) к северу от Бангкока, на школьную экскурсию во вторник. Это путешествие началось в провинции Утхайтхани.

Пожар вспыхнул на автобусе, когда он ехал по северной автостраде возле столицы и распространялся со скоростью, не оставляющей пассажирам шансов на спасение.

Глава отдела полиции по расследованию преступлений Трайронг Пивпан объявил, что с автобуса было извлечено 23 тела. Процесс извлечения и определения общего числа погибших был задержан из-за того, что автобус, работающий на природном газе, был чрезвычайно горячим в течение нескольких часов после пожара, что делало невозможным войти внутрь.

Семьи из Утхайтхани прибыли в отделение судебной медицины в больнице Полиции в Бангкоке на микроавтобусах в среду, чтобы предоставить образцы ДНК для идентификации. Заместитель начальника полиции Таиланда Корнчай Клайклунг сообщил журналистам, что судебно-медицинская команда работает над идентификацией жертв.

Водитель автобуса, опознанный полицией как Саман Чанпут, сдался несколько часов после пожара во вторник вечером. Против него выдвинуты обвинения в опасном вождении, повлекшем гибель и травмы, непредоставлении помощи и непринятии мер по сообщению об инциденте.

Водитель заявил следователям, что ехал нормально, пока автобус не потерял равновесие из-за переднего правого колеса, столкнулся с другим автомобилем и задел бетонное ограждение автострады, что вызвало искры, которые воспламенили пожар. Он якобы пытался достать огнетушитель с другого автобуса, который ехал в ту же поездку, но безуспешно и в итоге убежал из-за страха.

Полиция расследует, соблюдала ли компания, эксплуатирующая автобус, все правила безопасности.

В интервью Thai PBS владелец автобусной компании Сонгвит Чиннабут заявил, что автобус проходил обязательные проверки безопасности два раза в год и что газовые баллоны соответствовали установленным стандартам. Он также объявил, что окажет финансовую помощь семьям жертв в пределах своих возможностей.

Трое учеников сейчас находятся в больнице, двое из них в критическом состоянии. Семилетняя девочка получила ожоги лица, и врачи прилагают большие усилия, чтобы сохранить ее зрение.

Премьер-министр Паетунгтран Шинават выразила соболезнования в социальной сети, гарантируя покрытие медицинских расходов и помощь семьям жертв.later she visited the injured in the hospital.

Во время беседы о происшествии в Доме правительства Паетунгтран проявила сильные эмоции и расплакалась. Она заняла пост премьер-министра в августе и является матерью двоих детей.

Происшествие вызвало критику в отношении безопасности детей, путешествующих на большие расстояния по провинциям по опасным дорогам с высокой частотой дорожно-транспортных происшествий и смертельных случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий в Таиланде гибнет около 20 000 человек и получают травмы около миллиона.

Авторитеты расследуют, не произошло ли трагедия возле каких-либо примечательных достопримечательностей в Азии, так как автобус ехал в провинции Айюттхая и Нонтхабури. Всемирная организация здравоохранения выразила озабоченность высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий и смертельных случаев в Таиланде, что делает Азию одним из регионов с самым высоким уровнем смертности в дорожно-транспортных происшествиях в мире.

