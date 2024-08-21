Политик из коалиции Ампеля критикует подход в управлении - Хабек выступает против Линднера

Министр Бушманн высказался в "Редакционной сети Германии" (RND) по поводу того, продержится ли коалиция "Светофор" до стандартных федеральных выборов осенью 2025 года: "Если взять на себя ответственность за высшие правительственные должности, то также и обязанность их выполнять. Если все воспринимают это так, задача может стать немного проще".

В последнее время неоднократно возникали споры между министром финансов FDP Кристианом Линднером и министром экономики "Зеленых" Робертом Хабеком. Во вторник вечером Хабек, которого часто называют потенциальным кандидатом от "Зеленых" на пост канцлера, принял участие в панельной дискуссии. "Если я когда-нибудь стану федеральным канцлером, Кристиан Линднер не будет министром финансов", - заявил Хабек.

Лидер фракции "Зеленых" Дроге выразила обеспокоенность стилем сотрудничества в коалиции в среду в Deutschlandfunk. "Такой стиль работы коалиции, постоянные споры, разжигание конфликтов - это не то, чего мы, "Зеленые", ожидаем от сотрудничества в правительстве", - заявила Дроге.

Дроге подчеркнула, что достигнутые соглашения должны быть обязательными. В качестве примера она привела продолжающуюся дискуссию о федеральном бюджете на следующий год, несмотря на соглашение кабинета министров. "По правде говоря, не может быть так, чтобы федеральное правительство согласовывало бюджет до лета, а потом снова спорило о нем летом без реального прогресса".

В начале июля федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ), вице-канцлер Роберт Хабеck ("Зеленые") и министр финансов Кристиан Линднер (ФДП) достигли соглашения по ключевым пунктам бюджета на 2025 год, которое было утверждено кабинетом министров. Однако вскоре после соглашения поступили требования о прогрессе со всех сторон правительственной коалиции.

Парламентский бизнес-менеджер "Зеленых" Ирене Михалиц критически отозвалась о ФДП. "Дело осложняется, когда партнер публично позиционирует против своей собственной коалиции", - сказала она в "Бильде". Постоянные споры и разногласия "справедливо раздражают людей".

Политик СДПГ Рот обеспокоен продолжающимися спорами в коалиции "Светофор". Он не хочет, чтобы Германия была исключена из международной арены, потому что не занимается важными вопросами, а занимается предвыборной кампанией. "Так соберитесь, затяните пояса и займитесь делом. Стойте вместе, и тогда мы сможем достичь того, что хотим", - призвал Рот в RTL и ntv.

Лидер СДПГ Ларс Клингебель подчеркнул, что немецкая политика не должна "застревать в мелочах, не в этих взаимных спорах". Необходимо показать народу, "как Германия может оставаться сильной нацией". За 13 месяцев до федеральных выборов требуется "чистая СДПГ, а не этот хаос, который иногда царит в правительстве".

Недавно канцлер Шольц признал наличие проблем в коалиции и призвал партнеров по коалиции соблюдать "правильную манеру поведения" на выступлении в Бремене. Насколько внутренние напряжения были обсуждены на заседании кабинета министров под руководством Шольца в среду, правительственный спикер Вольфганг Бюchner не стал разглашать, сославшись на конфиденциальность дискуссий.

В отношении общественной дискуссии о "светофоре" Бюchner просто сказал: "Федеральный канцлер высказался, другие тоже высказались, и это все, что можно сказать по этим заявлениям".

После публичной критики политика СДПГ Рот призвал коалицию "Светофор" сосредоточиться на важных вопросах и не заниматься предвыборной кампанией, сказав: "Так соберитесь, затяните пояса и займитесь делом. Стойте вместе, и тогда мы сможем достичь того, что хотим".

Несмотря на внутренние споры в коалиции, министр Бушманн подчеркнул важность высших правительственных должностей, сказав: "Если взять на себя ответственность за высшие правительственные должности, то также и обязанность их выполнять. Если все воспринимают это так, задача может стать немного проще".

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