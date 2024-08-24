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Покойный бывший футбольный тренер Кристоф Даум

Христоф Даум был яркой фигурой в мире немецкого профессионального футбола. К сожалению, он сдал свою борьбу с раком.

 and  Mark Rodriguez
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В 70 лет скончался Кристоф Дум
В 70 лет скончался Кристоф Дум

- Покойный бывший футбольный тренер Кристоф Даум

Кристоф Даум ушёл от нас. После долгой борьбы с раком он "успокоился, окружённый близкими", как сообщило агентство ДПА. Даум скончался в субботу в Кёльне в возрасте 70 лет. Многие годы он был одним из самых харизматичных тренеров в профессиональном футболе.

С осени 2022 года Даум боролся с болезнью. Сначала он держался в тени, но later изменил своё решение. Даум вновь давал интервью, появлялся в ток-шоу. "Рак выбрал не того человека", - вот его основное послание. Своей решимостью он хотел вдохновить других.

Так был Даум: против Хёнесса и дела о кокаине

Его борьба с раком стала символом всей его жизни. Даже в детстве он бросал вызов старшим и более сильным одноклассникам из Дюссельдорфа.

В качестве молодого и ещё не известного тренера 1. FC Кёльн он вдруг взялся за могущественный FC Bayern и его менеджера Ули Хёнесса - почти сбросив лидера бундеслиги с пьедестала в Мюнхене. На протяжении всей своей карьеры Даум не боялся вызовов.

Но чем выше он поднимался, тем harder он падал вначале. Недолго пробыв на посту главного тренера, он упустил шанс квалифицироваться в Лигу чемпионов из-за ошибки в замене. Но легендарным стал скандал с кокаином в 2000 году, который лишил тогдашнего тренера Байера Леверкузена шанса стать национальным тренером.

Но Даум преодолел и это. Он выиграл ещё больше титулов в Австрии и Турции, помог 1. FC Кёльн вернуться в бундеслигу и удержаться там. И на протяжении всей своей насыщенной жизни он всегда повторял эти слова: "Ты можешь споткнуться. Неважно, как часто ты спотыкаешься. Важно, что ты встаёшь каждый раз".

После своего успешного пребывания в 1. FC Кёльн Даум продолжал проявлять стойкость и решимость, даже перед лицом вызовов, таких как скандал с кокаином. Первая - это FC Köln, команда, которой Даум руководил с большим энтузиазмом и духом. Несмотря на неудачу в 2000 году, он смог вернуться и добиться успеха в Австрии и Турции.

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