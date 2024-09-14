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Похороны американско-турецкого активиста, убитого израильскими военными на Западном берегу.

 and  Katherine Bradley
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Во время похоронной службы в Дидиме гроб, украшенный турецким флагом, нес покойницу Айшeneurs Эзги...
Во время похоронной службы в Дидиме гроб, украшенный турецким флагом, нес покойницу Айшeneurs Эзги Эйги, турецко-американского активиста, скончавшегося на территории Западного берега, подконтрольной Израилю.

Похороны американско-турецкого активиста, убитого израильскими военными на Западном берегу.

Активистка-радикалка вернулась в Турцию в пятницу, прибыв в плоской крышке гроба, укрытом турецким флагом и сопровождаемом солдатами. Такая церемония обычно предназначена для павших солдат.

Гроб был установлен возле Центральной мечети Дидима в субботу, что спровоцировало похоронные процессии и скопление людей, пришедших почтить 26-летнюю девушку.

Эта женщина, родившаяся в Турции, но имевшая американское гражданство, была убита израильскими силами во время участия в еженедельной демонстрации против израильской колонии возле палестинской деревни Беита. Такие израильские колонии считаются незаконными в соответствии с международным правом.

Она récente выпускница Университета Вашингтона и работала в Международном движении солидарности (ДДС), той же активистской группе, что и Рейчел Корри, американская гражданка, погибшая в 2003 году, пытаясь остановить израильский бульдозер от сноса палестинских домов в Газе.

Американские власти расследуют смертельный инцидент, а турецкие официальные лица заявили, что Израиль ответственен за ее смерть.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что "вероятно", что она "непреднамеренно попала под огонь ЦАХАЛа".

В своем первоначальном анализе события ЦАХАЛ заявил, что выстрел не был направлен на активистку, а на "главного зачинщика" "насильственного беспорядка" на перекрестке Беита. Палестинцы якобы поджигали шины и бросали камни в израильские силы безопасности там. Главный зачинщик так и не был назван.

Президент США Джо Байден осудил стрельбу как "совершенно неприемлемую" и потребовал "полной ответственности" за ее смерть.

Однако ДДС раскритиковало Байдена за отказ выполнить требования семьи о справедливом и прозрачном расследовании ее смерти.

Она была прощана семьей как "настойчивый правозащитник", который был "мягким, храбрым, глупым, поддерживающим и источником света".

"Как оливковое дерево, под которым она лежала, вдыхая последний раз, Айсенур была сильной, красивой и питательной. Ее присутствие в нашей жизни было незаконно, несправедливо и жестоко отнято израильской армией", - заявили они в заявлении.

Трагическая смерть активистки в Среднем Востоке вызвала международную озабоченность, с известными фигурами и организациями, выражающими свои соболезнования и требуя справедливости.

Ее действия на Ближнем Востоке, отстаивая права палестинцев и противодействуя израильским поселениям, широко отозвались в мире.

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